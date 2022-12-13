«Гент» – «Стандард»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Гент» – «Стандард», который состоится 23 декабря 2022 года

«Гент»

«Буйволы» входят на данный момент в пятёрку лучших команд чемпионата Бельгии. Рассмотрим несколько матчей с участием «Гента» за последнее время. В матче 16-го тура чемпионата всухую, поразив дважды ворота соперника, «синие» взяли верх над «Брюгге». С разгромным счётом «буйволы» обыграли команду «Дессель Спорт» в игре 1/16 Кубка Бельгии. В прошлом туре Про-лиги «Гент» одержал уверенную победу над «Кортрейком».

Со счётом 5:0 «синие» выиграли в товарищеской встрече «Гент» из Второго любительского дивизиона.

«Стандард»

«Красные» после шестнадцати матчей чемпионата находятся на две строчки ниже «буйволов» в турнирной таблице. Вспомним несколько крайних футбольных поединков «Стандарда». В 17-ом туре Лиги Жюпилер «красные» со счётом 2:3 уступили дома команде «Юнион Сент-Жиллуа». Из трёх товарищеских матчей, которые провёл футбольный клуб из Льежа перед встречей с «Гентом», ни в одном «красные» не выиграли своих оппонентов. Игра с «Олимпиакосом» закончилась ничейным исходом (3:3). С минимальным счётом команда проиграла испанской «Жироне».

Французской «Ницце» со счётом 1:4 «Стандард» проиграл.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гент» – 1.74

Ничья – 3.75

Победит «Стандард» – 4.20

Победит «Гент» с форой -1.5 – 2.78

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

Выигрышная серия «Гента» длится пять матчей подряд

Только в одной игре из пяти за последнее время

Исходом «тотал больше 3.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Статистика очных встреч подсказывает нам, что обычно игры «буйволов» и «красных» завершаются в пользу первых. Доверимся статистике личных матчей. Наш прогноз: победа «Гента» с форой -1.5. Коэффициент 2.78.