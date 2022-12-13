«Гент» – «Стандард»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Гент» – «Стандард», который состоится 23 декабря 2022 года
«Гент»
«Буйволы» входят на данный момент в пятёрку лучших команд чемпионата Бельгии. Рассмотрим несколько матчей с участием «Гента» за последнее время. В матче 16-го тура чемпионата всухую, поразив дважды ворота соперника, «синие» взяли верх над «Брюгге». С разгромным счётом «буйволы» обыграли команду «Дессель Спорт» в игре 1/16 Кубка Бельгии. В прошлом туре Про-лиги «Гент» одержал уверенную победу над «Кортрейком».
Со счётом 5:0 «синие» выиграли в товарищеской встрече «Гент» из Второго любительского дивизиона.
«Стандард»
«Красные» после шестнадцати матчей чемпионата находятся на две строчки ниже «буйволов» в турнирной таблице. Вспомним несколько крайних футбольных поединков «Стандарда». В 17-ом туре Лиги Жюпилер «красные» со счётом 2:3 уступили дома команде «Юнион Сент-Жиллуа». Из трёх товарищеских матчей, которые провёл футбольный клуб из Льежа перед встречей с «Гентом», ни в одном «красные» не выиграли своих оппонентов. Игра с «Олимпиакосом» закончилась ничейным исходом (3:3). С минимальным счётом команда проиграла испанской «Жироне».
Французской «Ницце» со счётом 1:4 «Стандард» проиграл.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гент» – 1.74
- Ничья – 3.75
- Победит «Стандард» – 4.20
- Победит «Гент» с форой -1.5 – 2.78
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99
Статистика
- Выигрышная серия «Гента» длится пять матчей подряд
- Только в одной игре из пяти за последнее время
- Исходом «тотал больше 3.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.
Прогноз
Статистика очных встреч подсказывает нам, что обычно игры «буйволов» и «красных» завершаются в пользу первых. Доверимся статистике личных матчей. Наш прогноз: победа «Гента» с форой -1.5. Коэффициент 2.78.