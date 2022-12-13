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«Гент» – «Стандард»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:24
«Гент» – «Стандард»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Гент» – «Стандард», который состоится 23 декабря 2022 года

«Гент»

«Буйволы» входят на данный момент в пятёрку лучших команд чемпионата Бельгии. Рассмотрим несколько матчей с участием «Гента» за последнее время. В матче 16-го тура чемпионата всухую, поразив дважды ворота соперника, «синие» взяли верх над «Брюгге». С разгромным счётом «буйволы» обыграли команду «Дессель Спорт» в игре 1/16 Кубка Бельгии. В прошлом туре Про-лиги «Гент» одержал уверенную победу над «Кортрейком».

Со счётом 5:0 «синие» выиграли в товарищеской встрече «Гент» из Второго любительского дивизиона.

«Стандард»

«Красные» после шестнадцати матчей чемпионата находятся на две строчки ниже «буйволов» в турнирной таблице. Вспомним несколько крайних футбольных поединков «Стандарда». В 17-ом туре Лиги Жюпилер «красные» со счётом 2:3 уступили дома команде «Юнион Сент-Жиллуа». Из трёх товарищеских матчей, которые провёл футбольный клуб из Льежа перед встречей с «Гентом», ни в одном «красные» не выиграли своих оппонентов. Игра с «Олимпиакосом» закончилась ничейным исходом (3:3). С минимальным счётом команда проиграла испанской «Жироне».

Французской «Ницце» со счётом 1:4 «Стандард» проиграл.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Гент» – 1.74
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Стандард» – 4.20
  • Победит «Гент» с форой -1.5 – 2.78
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.99

Статистика

  • Выигрышная серия «Гента» длится пять матчей подряд
  • Только в одной игре из пяти за последнее время
  • Исходом «тотал больше 3.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

Статистика очных встреч подсказывает нам, что обычно игры «буйволов» и «красных» завершаются в пользу первых. Доверимся статистике личных матчей. Наш прогноз: победа «Гента» с форой -1.5. Коэффициент 2.78.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк гент
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