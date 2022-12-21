«Бари» — «Дженоа» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Бари» — «Дженоа», который состоится 26 декабря 2022 года

«Бари»

«Бари» не проигрывает давно в чемпионате Италии, но часто допускает ничьи и поэтому никак не может возглавить турнирную таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с 30 баллами и отстает от лидера на шесть баллов, что без стабильных побед отыграть довольно сложно. В матче с неудачником прошлого сезона Серии А, болельщики будут ждать от хозяев только победы.

17 декабря «Бари» сыграл вничью с «Реджиной» (0:0), а 11 числа команда на своем поле не оставила шансов «Модене» (4:1).

«Дженоа»

«Дженоа» как ни боролась в прошлом сезоне Серии А, не смогла сохранить свое место и теперь вынуждена бороться за возвращение в элиту итальянского футбол. Коллектив занимает четвертое место с 30 очками и уступает «Бари» лишь по дополнительным показателям, поэтому личная встреча команд будет максимально напряженной и интересной. Победитель в этой пары уверенно войдет в первую тройку таблицы, а ничья мало что изменит для обоих коллективов.

18 ноября «Дженоа» обыграла на своем поле лидера «Фрозиноне» (1:0), а 11 числа разошлась безголевым миром с «Асколи» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бари» – 3.3

Ничья – 2.9

Победит «Дженоа» – 2.5

Статистика

«Бари» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

«Дженоа» уступил только в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей в рамках Серии B между клубами завершились вничью

Три из четырех поединков команд закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.9. Команды играют в примерно одинаковый футбол и находятся по соседству в турнирной таблице. Прогнозируем, что в этой встрече они не выявят победителя.