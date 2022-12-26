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«Рединг» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:56
«Рединг» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Рединг» – «Суонси», который состоится 27 декабря 2022 года

«Рединг»

«Ройялс» занимает в Чемпионшипе пятнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «Рединга». «Шершням» из Уотфорда «Рединг» на выезде проиграл с разницей в пару мячей. В 21-ом туре Чемпион Лиги «Рединг» одержал победу над «тиграми» на их поле. С минимальным счётом «бело-синие» выиграли у «Ковентри Сити».

Со счётом 2:3 «Ройялс» уступил «Бирмингему» в матче прошлого тура.

«Суонси»

В Чемпион Лиге «лебеди» находятся на одну строчку выше «Рединга» в турнирной таблице. Ознакомимся с результатами последних матчей «Суонси». «Нулёвку» раскатал «Джекс» в гостях с «Хаддерсфилдом». «Белые» с разницей в пару голов обыграли команду «Данди Юнайтед» в товарищеском матче. С минимальным счётом «лебеди» проиграли «канарейкам» из Норвича.

В прошлом туре «Суонси» на выезде сыграл вничью со счётом 3:3 с «Ковентри Сити».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рединг» – 2.95
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Суонси» – 2.46
  • Победит «Суонси» с форой -1.5 – 4.55
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

  • Из пяти матчей в двух «Ройялс» обыграл своих оппонентов
  • За тот же период «лебеди» в одном матче проиграли
  • Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились пять крайних матчей.

Прогноз

Команды находятся рядом в турнирной таблице. Отдать предпочтение одной из них в предстоящей встрече непросто. Предлагаем при прогнозировании учитывать статистику личных встреч. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.11 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк суонси
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:57
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:07
Игра на три результата... и думаю, что много голов не будет
Гость
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