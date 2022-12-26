«Рединг» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Рединг» – «Суонси», который состоится 27 декабря 2022 года

«Рединг»

«Ройялс» занимает в Чемпионшипе пятнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «Рединга». «Шершням» из Уотфорда «Рединг» на выезде проиграл с разницей в пару мячей. В 21-ом туре Чемпион Лиги «Рединг» одержал победу над «тиграми» на их поле. С минимальным счётом «бело-синие» выиграли у «Ковентри Сити».

Со счётом 2:3 «Ройялс» уступил «Бирмингему» в матче прошлого тура.

«Суонси»

В Чемпион Лиге «лебеди» находятся на одну строчку выше «Рединга» в турнирной таблице. Ознакомимся с результатами последних матчей «Суонси». «Нулёвку» раскатал «Джекс» в гостях с «Хаддерсфилдом». «Белые» с разницей в пару голов обыграли команду «Данди Юнайтед» в товарищеском матче. С минимальным счётом «лебеди» проиграли «канарейкам» из Норвича.

В прошлом туре «Суонси» на выезде сыграл вничью со счётом 3:3 с «Ковентри Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рединг» – 2.95

Ничья – 3.30

Победит «Суонси» – 2.46

Победит «Суонси» с форой -1.5 – 4.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Из пяти матчей в двух «Ройялс» обыграл своих оппонентов

За тот же период «лебеди» в одном матче проиграли

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились пять крайних матчей.

Прогноз

Команды находятся рядом в турнирной таблице. Отдать предпочтение одной из них в предстоящей встрече непросто. Предлагаем при прогнозировании учитывать статистику личных встреч. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.11 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч».