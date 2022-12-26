«Рединг» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Рединг» – «Суонси», который состоится 27 декабря 2022 года
«Рединг»
«Ройялс» занимает в Чемпионшипе пятнадцатую строчку турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «Рединга». «Шершням» из Уотфорда «Рединг» на выезде проиграл с разницей в пару мячей. В 21-ом туре Чемпион Лиги «Рединг» одержал победу над «тиграми» на их поле. С минимальным счётом «бело-синие» выиграли у «Ковентри Сити».
Со счётом 2:3 «Ройялс» уступил «Бирмингему» в матче прошлого тура.
«Суонси»
В Чемпион Лиге «лебеди» находятся на одну строчку выше «Рединга» в турнирной таблице. Ознакомимся с результатами последних матчей «Суонси». «Нулёвку» раскатал «Джекс» в гостях с «Хаддерсфилдом». «Белые» с разницей в пару голов обыграли команду «Данди Юнайтед» в товарищеском матче. С минимальным счётом «лебеди» проиграли «канарейкам» из Норвича.
В прошлом туре «Суонси» на выезде сыграл вничью со счётом 3:3 с «Ковентри Сити».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Рединг» – 2.95
- Ничья – 3.30
- Победит «Суонси» – 2.46
- Победит «Суонси» с форой -1.5 – 4.55
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70
Статистика
- Из пяти матчей в двух «Ройялс» обыграл своих оппонентов
- За тот же период «лебеди» в одном матче проиграли
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились пять крайних матчей.
Прогноз
Команды находятся рядом в турнирной таблице. Отдать предпочтение одной из них в предстоящей встрече непросто. Предлагаем при прогнозировании учитывать статистику личных встреч. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.11 на исход «тотал больше 2.5 голов за матч».