КПР – «Лутон Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 04:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии КПР – «Лутон Таун», который состоится 29 декабря 2022 года

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» на данный момент находится на седьмой строчке турнирной таблицы Чемпионшипа. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «бело-голубых». В товарищеском матче КПР обыграл команду «Ливингстон» (2:1). На своём поле в матче 22-го тура Чемпион Лиги «Рейнджерс» проиграл с большим счётом «Бёрнли». С минимальным счётом «бело-голубые» на выезде взяли верх над «Престоном».

В прошлом туре нулевую ничью раскатал «Куинз Парк Рейнджерс» с футбольной командой «Кардифф».

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» в Чемпион Лиге занимает тринадцатое место после двадцати трёх матчей. Рассмотрим несколько футбольных поединков «шляпников» за последнее время. На выезде команда потерпела поражение от «Сток Сити». Ничью сыграли «шляпники» с «Ротерхэмом». В 22-ом туре чемпионата «Мидлсбро» взял верх над клубом «Лутон Таун».

26 декабря со счётом 2:1 «шляпники» выиграли у «канареек» из Норвича в игре прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит КПР – 2.25

– 2.25 Ничья – 3.35

Победит «Лутон Таун» – 3.20

Победит КПР с форой -1.5 – 4.00

с форой -1.5 – 4.00 Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти крайних

В половине игр из десяти крайних КПР уступил своим соперникам

уступил своим соперникам За тот же период «шляпники» проиграли в трёх поединках.

Прогноз