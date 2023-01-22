«Шальке» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» – «РБ Лейпциг», который состоится 24 января 2023 года

«Шальке»

В чемпионате Германии «Шальке 04» находится на последней строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить результаты команды в недавних матчах. В декабре-январе из шести товарищеских встреч «горняки» не выиграли ни одного матча. С одинаковым счётом 2:2 «Королевские синие» сыграли вничью с «Рапидом», «Оснабрюком» и «Цюрихом». В напряжённой борьбе «Шальке» проиграл хорватскому «Хайдуку». С минимальным счётом «горняки» уступили «Нюрнбергу» и «Вердеру».

Со счётом 0:3 «Шальке 04» проиграл «Айнтрахту» в матче прошлого тура чемпионата.

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» из Лейпцига в Бундеслиге входят в пятёрку лучших команд на данный момент. Ознакомимся с успехами футбольного клуба за последнее время. Перед игрой прошлого тура «красные» провели четыре товарищеских матча. Только в одной игре «РБ Лейпциг» уступил своим оппонентам. С разгромным счётом «красные быки» взяли верх над польской командой «Радомяк Радом» и чешским клубом «Млада-Болеслав». Пропустив первыми, «красные» одержали победу над «Хорсенсом» из Дании. «Айнтрахту» с разницей в пару мячей «Лейпциг» уступил.

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура чемпионата Германии с мюнхенской «Баварией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке» – 5.20

Ничья – 4.30

Победит «РБ Лейпциг» – 1.60

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.47

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

В трёх матчах из пяти «горняки» проиграли своим оппонентам

За аналогичный период «красные быки» уступили в одной игре

В четырёх очных встречах из пяти исход был следующий: «обе забьют — нет».

Прогноз

На победу команды «РБ Лейпциг» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.60. В трёх личных матчах за последнее время «красные быки» забили в ворота «горняков» двенадцать голов, не пропустив ни одного мяча в ответ.