«Аталанта» — «Сампдория» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1674668631

вчера, 20:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Сампдория», который состоится 28 января 2023 года

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо в последнее время показывает неплохие результаты и продвигается вверх по турнирной таблице. Сейчас «Аталанта» занимает шестое место с 35 баллами и отстает сразу от трех соперников на два балла, поэтому предстоящую встречу с аутсайдером тренерский штаб рассматривает исключительно как возможность победить. Тем не менее, коллективу следует исключить недооценку соперника и аккуратно отыграть в обороне.

22 января «Аталанта» сыграла на выезде в результативную ничью с «Ювентусом» (3:3), а 19 числа разгромила в кубке Италии «Специю» (5:2).

«Сампдория»

«Сампдория» не может выиграть уже несколько матчей подряд, что очень расстраивает болельщиков, которые не хотят понижения в классе для любимой команды. Однако все предпосылки этому есть, ведь клуб занимает предпоследнее место с девятью баллами. Вот и в выездном матче с «Аталантой» трудно ожидать хорошего результата, ведь набранные очки можно приравнять к сенсации.

22 января «Сампдория» проиграла на своем поле «Удинезе» (0:1), а 16 числа с тем же счетом уступил «Эмполи» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.35

Ничья – 5.1

Победит «Сампдория» – 9

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Аталанты» завершились исходом «обе забьют»

«Сампдория» проиграла шесть из десяти последних выездных матчей

«Аталанта» выиграл четыре последние встречи подряд у «Сампдории»

Шесть из десяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. «Аталанта» очень много забивает в последних матчах и в этот раз соперник скорее всего позволит команде из Бергамо снова это сделать. Прогнозируем уверенную победу хозяев.