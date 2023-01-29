«Клермон» — «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Нант», который состоится 29 января 2023 года

«Клермон»

«Клермон» кажется набрал неплохую форму и выиграл несколько последних матчей в чемпионате. Команда закономерно расположилась на восьмом месте с 28 очками, но до ближайшего соперника ей придется отыгрывать целых шесть пунктов. На своем поле хозяевам вполне по силам обыграть «Нант» и продлить приятную победную серию в Лиге 1 еще на один поединок.

15 января «Клермон» обыграл на выезде «Анже» (2:1), а 11 числа на своем поле с тем же счетом одолел «Ренн» (2:1).

«Нант»

«Нант» не проигрывает уже несколько туров чемпионата Франции подряд, но прошлые результаты не дают возможности команде находиться выше в таблице чем она есть, а именно на 13 месте. В активе клуба 21 балл и вряд ли он сможет претендовать на зону еврокубков, если не продолжит выигрывать матч за матчем. Поединок обещает быть интересным и приковывает взгляды многих любителей французского футбола.

22 января «Нант» обыграл в кубке Франции «Тан» (1:0, в серии пенальти), а 15 числа крупно одолел «Монпелье» в чемпионате (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 2.4

Ничья – 3.25

Победит «Нант» – 3.1

Статистика

«Клермон» выиграл только три поединка из десяти последних

«Нант» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Клермон» проиграл «Нанту» два последних домашних поединка

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Предполагаем, что матч пройдет без особого преимущества одной из команд и закончится малорезультативной ничьей.