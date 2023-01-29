«Клермон» — «Нант»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Нант», который состоится 29 января 2023 года
«Клермон»
«Клермон» кажется набрал неплохую форму и выиграл несколько последних матчей в чемпионате. Команда закономерно расположилась на восьмом месте с 28 очками, но до ближайшего соперника ей придется отыгрывать целых шесть пунктов. На своем поле хозяевам вполне по силам обыграть «Нант» и продлить приятную победную серию в Лиге 1 еще на один поединок.
15 января «Клермон» обыграл на выезде «Анже» (2:1), а 11 числа на своем поле с тем же счетом одолел «Ренн» (2:1).
«Нант»
«Нант» не проигрывает уже несколько туров чемпионата Франции подряд, но прошлые результаты не дают возможности команде находиться выше в таблице чем она есть, а именно на 13 месте. В активе клуба 21 балл и вряд ли он сможет претендовать на зону еврокубков, если не продолжит выигрывать матч за матчем. Поединок обещает быть интересным и приковывает взгляды многих любителей французского футбола.
22 января «Нант» обыграл в кубке Франции «Тан» (1:0, в серии пенальти), а 15 числа крупно одолел «Монпелье» в чемпионате (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Клермон» – 2.4
- Ничья – 3.25
- Победит «Нант» – 3.1
Статистика
- «Клермон» выиграл только три поединка из десяти последних
- «Нант» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Клермон» проиграл «Нанту» два последних домашних поединка
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.25. Предполагаем, что матч пройдет без особого преимущества одной из команд и закончится малорезультативной ничьей.