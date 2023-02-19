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«Шальке» – «Штутгарт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:20
«Шальке» – «Штутгарт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Шальке» – «Штутгарт», который состоится 25 февраля 2023 года

«Шальке»

В чемпионате Германии на данный момент «горняки» занимают последнее место. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «королевских синих». С разгромным счётом «Шальке» проиграл дома «красным быкам» из Лейпцига в рамках матча 17-го тура Бундеслиги. С одинаковым счётом 0:0 «горняки» сыграли вничью в четырёх футбольных поединках подряд. Ничью раскатали «королевские синие» с такими командами как «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах и «Кёльн».

Игра прошлого тура с берлинским «Унионом» также завершилась вничью со счётом 0:0.

«Штутгарт»

«Швабы» в Бундеслиге находятся на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами футбольных поединков команды из Штутгарта. Пропустив пару голов, на своём поле в сухую «швабы» проиграли бременским «музыкантам». В гостях с разницей в один мяч «Штутгарт» уступил «бразильцам из Брайсгау» в матче позапрошлого тура чемпионата.

Со счётом 3:0 «швабы» одержали уверенную победу над «Кёльном».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шальке» – 3.00
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Штутгарт» – 2.33
  • Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 4.15
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.82

Статистика

  • Четыре личные встречи из пяти последних завершились следующим исходом: обе забьют – да
  • С ноября месяца прошлого года «Шальке» не выигрывает своих оппонентов
  • В трёх играх из пяти за последнее время «швабы» проиграли.

Прогноз

Принимая во внимание статистику недавних матчей «горняков», можно предположить, что в будущей встрече со «швабами» мы не увидим большого количества забитых голов. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.82 на тотал меньше 2.5 голов за матч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк шальке
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