«Нант» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Нант» – «Ювентус», который состоится 23 февраля 2023 года

«Нант»

«Нант» смог удивить футбольную Европу и не проиграть первый матч «Ювентусу» в Италии, однако шансов у французского клуба все равно немного. В чемпионате Франции команда идет на низком для себя 13 месте с 28 баллами и должен параллельно думать о сохранении места в Лиге 1 на следующий сезон. В матче с «Ювентусом» для прохода в следующий тур хозяев устроит победа с любым счетом и команда постарается порадовать болельщиков.

19 февраля «Нант» проиграл на выезде «Лансу» в чемпионате (1:3), а 16 числа разошелся миром с «Ювентусом» (1:1) в Лиге Европы.

«Ювентус»

Туринский клуб даже после штрафа на 15 очков с Серии А показывает хорошие результаты и уже добрался до седьмого места с 32 пунктами. В первом матче с «Нантом» команда не показала своей игры и упустила преимущества, однако это не должно стать проблемой для «старой синьоры». Туринцы также являются фаворитами и в ответной встрече, и на поле постараются доказать это, пройдя в следующий этап Лиги Европы.

19 февраля «Ювентус» обыграл на выезде «Специю» (2:0), а 16 февраля не смог дожать в Лиге Европы «Нант» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант»– 4.8

Ничья – 3.5

Победит «Ювентус» – 1.8

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Нанта» завершились исходом «обе забьют – нет»

«Ювентус» выиграл семь из десяти последних поединков на выезде

Два из трех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Предполагаем, что итальянский футбол сделает выводы по первому поединку и одержит важную победу, пройдя в 1/8 финала Лиги Европы.