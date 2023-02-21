«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 21:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест», который состоится 25 февраля 2023 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в чемпионате Англии находятся на восемнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним результаты недавних матчей с участием «железных». В 1/16 Кубка Англии «Вест Хэм» одержал победу над командой «Дерби Каунти». С одинаковым счётом 1:1 «молотобойцы» раскатали ничью с «Ньюкаслом» и «Челси». В обеих встречах «железные» пропускали первыми.

В игре прошлого тура «Вест Хэм» проиграл со счётом 0:2 «шпорам» на их поле.

«Ноттингем Форест»

«Ловкие деревья» в Премьер-лиге занимают на данный момент тринадцатое место. Ознакомимся с несколькими поединками «лесников» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с «молотобойцами». На своём поле с минимальным счётом «красные» уступили «павлинам» из Лидса. В позапрошлом туре «Ноттингем Форест» проиграл с разницей в пару мячей «дачникам».

Вничью сыграли «лесники» с «горожанами» из Манчестера на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.77

Ничья – 3.65

Победит «Ноттингем Форест» – 4.80

Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились четыре личные встречи из пяти последних.

Только в одной игре из пяти крайних «молотобойцы» потерпели поражение

За последнее время в трёх поединках из пяти «лесники» проиграли.

Прогноз

Коэффициент 2.07 предлагает компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч. Предлагаем довериться статистике очных встреч при прогнозировании предстоящего футбольного поединка.