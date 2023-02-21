Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 21:14
«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест», который состоится 25 февраля 2023 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в чемпионате Англии находятся на восемнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним результаты недавних матчей с участием «железных». В 1/16 Кубка Англии «Вест Хэм» одержал победу над командой «Дерби Каунти». С одинаковым счётом 1:1 «молотобойцы» раскатали ничью с «Ньюкаслом» и «Челси». В обеих встречах «железные» пропускали первыми.

В игре прошлого тура «Вест Хэм» проиграл со счётом 0:2 «шпорам» на их поле.

«Ноттингем Форест»

«Ловкие деревья» в Премьер-лиге занимают на данный момент тринадцатое место. Ознакомимся с несколькими поединками «лесников» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с «молотобойцами». На своём поле с минимальным счётом «красные» уступили «павлинам» из Лидса. В позапрошлом туре «Ноттингем Форест» проиграл с разницей в пару мячей «дачникам».

Вничью сыграли «лесники» с «горожанами» из Манчестера на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 1.77
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Ноттингем Форест» – 4.80
  • Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

  • Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились четыре личные встречи из пяти последних.
  • Только в одной игре из пяти крайних «молотобойцы» потерпели поражение
  • За последнее время в трёх поединках из пяти «лесники» проиграли.

Прогноз

Коэффициент 2.07 предлагает компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч. Предлагаем довериться статистике очных встреч при прогнозировании предстоящего футбольного поединка.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк вест хэм
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 