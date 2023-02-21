«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест», который состоится 25 февраля 2023 года
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» в чемпионате Англии находятся на восемнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним результаты недавних матчей с участием «железных». В 1/16 Кубка Англии «Вест Хэм» одержал победу над командой «Дерби Каунти». С одинаковым счётом 1:1 «молотобойцы» раскатали ничью с «Ньюкаслом» и «Челси». В обеих встречах «железные» пропускали первыми.
В игре прошлого тура «Вест Хэм» проиграл со счётом 0:2 «шпорам» на их поле.
«Ноттингем Форест»
«Ловкие деревья» в Премьер-лиге занимают на данный момент тринадцатое место. Ознакомимся с несколькими поединками «лесников» за последнее время, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего матча с «молотобойцами». На своём поле с минимальным счётом «красные» уступили «павлинам» из Лидса. В позапрошлом туре «Ноттингем Форест» проиграл с разницей в пару мячей «дачникам».
Вничью сыграли «лесники» с «горожанами» из Манчестера на прошлых выходных.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.77
- Ничья – 3.65
- Победит «Ноттингем Форест» – 4.80
- Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.07
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75
Статистика
- Исходом тотал больше 2.5 голов за матч завершились четыре личные встречи из пяти последних.
- Только в одной игре из пяти крайних «молотобойцы» потерпели поражение
- За последнее время в трёх поединках из пяти «лесники» проиграли.
Прогноз
Коэффициент 2.07 предлагает компания Pinnacle на тотал больше 2.5 голов за матч. Предлагаем довериться статистике очных встреч при прогнозировании предстоящего футбольного поединка.