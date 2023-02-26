«Реймс» — «Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Тулуза», который состоится 26 февраля 2023 года
«Реймс»
«Реймс» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Лиге 1 и уверенно идет на десятом месте с 34 баллами. Команда обезопасила себя от зоны вылета, но и в еврокубки коллектив вряд ли имеет шансы попасть. В предстоящей матче с «Тулузой», хозяевам необходимо быть осторожнее, ведь соперник достаточно много забивает в последних поединках. Встреча обещает быть интересной и напряженной.
18 февраля «Реймс» сыграл вничью с «Ниццой» (0:0), а 12 числа разгромил на своем поле «Труа» (4:0).
«Тулуза»
После возвращения в Лигу 1 «Тулуза» показала себя как крепкий коллектив, у которого забрать очки может далеко не каждый. Команда занимает 11 место с 32 баллами и отстают от нынешнего соперника всего на два балла. Таким образом в случае победы гости смогут обогнать прямого конкурента, однако матч будет сложным для обеих команд и предсказать фаворита очень сложно.
19 февраля «Тулуза» проиграла на своем поле «Марселю» (2:3), а 12 числа на своем поле обыграла «Ренн» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реймс» – 2.08
- Ничья – 3.45
- Победит «Тулуза» – 3.6
Статистика
- «Тулуза» выиграла два последних матча у «Реймса»
- «Реймс» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
- Девять из десяти последних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»
- Три из четырех последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Оба коллектива показывают хорошую результативность и в личной встрече у них есть большие шансы порадовать зрителей результативной встречей.