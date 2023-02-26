«Реймс» — «Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Тулуза», который состоится 26 февраля 2023 года

«Реймс»

«Реймс» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Лиге 1 и уверенно идет на десятом месте с 34 баллами. Команда обезопасила себя от зоны вылета, но и в еврокубки коллектив вряд ли имеет шансы попасть. В предстоящей матче с «Тулузой», хозяевам необходимо быть осторожнее, ведь соперник достаточно много забивает в последних поединках. Встреча обещает быть интересной и напряженной.

18 февраля «Реймс» сыграл вничью с «Ниццой» (0:0), а 12 числа разгромил на своем поле «Труа» (4:0).

«Тулуза»

После возвращения в Лигу 1 «Тулуза» показала себя как крепкий коллектив, у которого забрать очки может далеко не каждый. Команда занимает 11 место с 32 баллами и отстают от нынешнего соперника всего на два балла. Таким образом в случае победы гости смогут обогнать прямого конкурента, однако матч будет сложным для обеих команд и предсказать фаворита очень сложно.

19 февраля «Тулуза» проиграла на своем поле «Марселю» (2:3), а 12 числа на своем поле обыграла «Ренн» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реймс» – 2.08

Ничья – 3.45

Победит «Тулуза» – 3.6

Статистика

«Тулуза» выиграла два последних матча у «Реймса»

«Реймс» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе

Девять из десяти последних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Оба коллектива показывают хорошую результативность и в личной встрече у них есть большие шансы порадовать зрителей результативной встречей.