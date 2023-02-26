Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Реймс» — «Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 10:51
«Реймс» — «Тулуза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Реймс» — «Тулуза», который состоится 26 февраля 2023 года

«Реймс»

«Реймс» не проигрывает уже несколько матчей подряд в Лиге 1 и уверенно идет на десятом месте с 34 баллами. Команда обезопасила себя от зоны вылета, но и в еврокубки коллектив вряд ли имеет шансы попасть. В предстоящей матче с «Тулузой», хозяевам необходимо быть осторожнее, ведь соперник достаточно много забивает в последних поединках. Встреча обещает быть интересной и напряженной.

18 февраля «Реймс» сыграл вничью с «Ниццой» (0:0), а 12 числа разгромил на своем поле «Труа» (4:0).

«Тулуза»

После возвращения в Лигу 1 «Тулуза» показала себя как крепкий коллектив, у которого забрать очки может далеко не каждый. Команда занимает 11 место с 32 баллами и отстают от нынешнего соперника всего на два балла. Таким образом в случае победы гости смогут обогнать прямого конкурента, однако матч будет сложным для обеих команд и предсказать фаворита очень сложно.

19 февраля «Тулуза» проиграла на своем поле «Марселю» (2:3), а 12 числа на своем поле обыграла «Ренн» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реймс» – 2.08
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Тулуза» – 3.6

Статистика

  • «Тулуза» выиграла два последних матча у «Реймса»
  • «Реймс» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
  • Девять из десяти последних матчей «Тулузы» завершились исходом «обе забьют»
  • Три из четырех последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Оба коллектива показывают хорошую результативность и в личной встрече у них есть большие шансы порадовать зрителей результативной встречей.

Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:56
В этом матче скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 