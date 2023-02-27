«Парма» — «Пиза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии В «Парма» — «Пиза», который состоится 28 февраля 2023 года

«Парма»

«Парма» показывает нестабильные результаты и каждый ее следующий поединок тяжело предсказать. Тем не менее, коллектив занимает седьмое место с 37 баллами в активе, и чтобы не покинуть зону плей-офф, обязан и дальше набирать очки, чтобы остаться в борьбе за повышение в классе. В матче с «Пизой» болельщики ждут от своей команды уверенной победы, учитывая, что клубы являются прямыми конкурентами.

24 февраля «Парма» обыграла на выезде лидера чемпионата «Фрозиноне» (4:3), а 18 числа на своем поле уступила «Асколи» (0:1).

«Пиза»

«Пиза» также находится в зоне плей-офф и опережает «Парму» на один пункт. Команда давно пытается пробиться в Серию А, но всегда не хватает какой-нибудь мелочи. В нынешней встрече команда играет на выезде, поэтому ей очень важно, как минимум не проиграть, чтобы не поменяться местами с соперником. Встреча обещает быть интересной и напряженной, не оставив равнодушным от просмотра ни одного зрителя.

24 февраля «Пиза» обыграла на своем поле «Перуджу» (2:1), а 17 числа сыграла вничью с «Венецией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Парма» – 2.15

Ничья – 3.15

Победит «Пиза» – 3.7

Статистика

«Парма» смогла одержать только три победы в десяти последних встречах

Семь из десяти последних выездных матчей «Пизы» завершились ничейными результатами

Три последних матча между клубами завершились ничьими

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. В результатах обоих коллективов слишком много ничейных результатов, поэтому мы можем предположить, что и в этот раз победитель определен не будет.