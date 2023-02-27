«Парма» — «Пиза» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии В «Парма» — «Пиза», который состоится 28 февраля 2023 года
«Парма»
«Парма» показывает нестабильные результаты и каждый ее следующий поединок тяжело предсказать. Тем не менее, коллектив занимает седьмое место с 37 баллами в активе, и чтобы не покинуть зону плей-офф, обязан и дальше набирать очки, чтобы остаться в борьбе за повышение в классе. В матче с «Пизой» болельщики ждут от своей команды уверенной победы, учитывая, что клубы являются прямыми конкурентами.
24 февраля «Парма» обыграла на выезде лидера чемпионата «Фрозиноне» (4:3), а 18 числа на своем поле уступила «Асколи» (0:1).
«Пиза»
«Пиза» также находится в зоне плей-офф и опережает «Парму» на один пункт. Команда давно пытается пробиться в Серию А, но всегда не хватает какой-нибудь мелочи. В нынешней встрече команда играет на выезде, поэтому ей очень важно, как минимум не проиграть, чтобы не поменяться местами с соперником. Встреча обещает быть интересной и напряженной, не оставив равнодушным от просмотра ни одного зрителя.
24 февраля «Пиза» обыграла на своем поле «Перуджу» (2:1), а 17 числа сыграла вничью с «Венецией» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Парма» – 2.15
- Ничья – 3.15
- Победит «Пиза» – 3.7
Статистика
- «Парма» смогла одержать только три победы в десяти последних встречах
- Семь из десяти последних выездных матчей «Пизы» завершились ничейными результатами
- Три последних матча между клубами завершились ничьими
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. В результатах обоих коллективов слишком много ничейных результатов, поэтому мы можем предположить, что и в этот раз победитель определен не будет.