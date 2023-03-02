«Ницца» — «Осер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ницца» — «Осер», который состоится 03 марта 2023 года

«Ницца»

«Ницца» проводит неплохой отрезок сезона и смогла набрать 13 очков в пяти последних турах. На данный момент коллектив занимает седьмое место с 41 баллом и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В домашней встрече с аутсайдером Лиги 1 хозяевам необходимо продолжить свою приятную серию без поражений и навязать борьбу за зону еврокубков, ведь до конца сезона остается не так уж и много поединков.

26 февраля «Ницца» обыграла на выезде «Монако» (3:0), а 18 числа разошлась миром с «Реймсом» (0:0).

«Осер»

«Осер» выиграл два последних тура в чемпионате Франции, чем улучшил свою ситуацию в турнирной таблице, но в целом клубу предстоит еще очень много работы по сохранению прописки в элитном дивизионе. Команда имеет в активе 21 балл и занимает 16 место, опережая прямого конкурента «Аяччо» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Матч с «Ниццей» обещает быть напряженным и интересным.

26 февраля «Осер» обыграл на выезде «Лорьян» (1:0), а 17 числа на своем поле обыграл «Лион» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.6

Ничья – 3.95

Победит «Осер» – 5.9

Статистика

«Ницца» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Осер» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

«Ницца» выиграла три из пяти последних матчей с «Осером»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ниццы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Хозяева выглядят более уверенно и стабильно, поэтому предполагаем, что проблем с результатом в этот футбольный вечер у них не возникнет.