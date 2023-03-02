«Монца» — «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 13:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Монца» — «Эмполи», который состоится 04 марта 2023 года

«Монца»

«Монца» не смогла набрать очки в последних двух турах и надеется, что эта неприятность не приведет к серии поражений. На данный момент «Монца» занимает 11 место и набрала 29 очков, что на два пункта меньше, чем у ближайшего конкурента. В домашней встрече с «Эмполи» хозяева приложат максимум усилий, чтобы добиться победы и порадовать болельщиков на своем небольшом уютном стадионе.

26 февраля «Монца» проиграла на выезде «Салернитане» (0:3), а 18 числа уступила минимально «Милану» (0:1).

«Эмполи»

«Эмполи» не может в последних турах добиться победы, однако находится в относительной безопасности от зоны вылета. Команда перед стартом очередного тура занимает 13 место с 28 баллами, отставая от «Монцы» всего на один пункт. В предстоящей встрече гости вряд ли будут форсировать события, но вполне могут реализовать один-два момента и даже добиться победы. Матч обещает быть интересным, несмотря на отсутствие яркой вывески противостояния.

25 февраля «Эмполи» на своем поле проиграл «Наполи» (0:2), а 19 числа разошелся миром с «Фиорентиной» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монца» – 2.1

Ничья – 3.15

Победит «Эмполи» – 3.85

Статистика

«Монца» проиграла три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» выиграл три матча на выезде за последнее время из десяти

«Монца» проиграла три из пяти встреч с «Эмполи»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Монцы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Хозяева не хотят допустить третьего поражения подряд и на своем поле сделают все возможное, чтобы переиграть своего соперника в этот футбольный вечер.