«Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ноттингем Форест» – «Вулверхэмптон», который состоится 1 апреля 2023 года

«Ноттингем Форест»

«Ловкие деревья» переживают не самый лучший период. Команда не обыгрывает своих соперников в шести матчах подряд. Ничейным исходом завершилась игра 26-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном». 11 марта на выезде с разницей в пару мячей «лесники» проиграли «шпорам». В первой половине встречи Харри Кейн отличился дублем в ворота Кейлора Наваса. Третий гол хозяева забили в начале второго тайма. Под конец матча «красные» забили один мяч, но это был гол престижа. Отличился за «Форест» забитым голом защитник Джо Уорралл.

17 марта «Ноттингем Форест» дома уступил со счётом 1:2 «сорокам» из Ньюкасла.

«Вулверхэмптон»

«Волки» в чемпионате Англии занимают тринадцатое место. На три строчки «Вулверхэмптон» выше «лесников» в турнирной таблице Премьер-лиги. Ознакомимся с недавними футбольными встречами команды, чтобы оценить шансы «бродяг» на успех в будущей гостевой игре с «Ноттингемом». «Жёлто-чёрные» на своём поле с минимальным счётом обыграли «лилово-белых» в матче 26-го тура Премьер-лиги. На восемьдесят второй минуте матча нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре забил победный гол. Вратарь команды-соперника не удачно отбил мяч перед собой. «Ньюкасл» с разницей в один мяч взял верх над «волками».

В прошлом туре Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» дома проиграл «павлинам» из Лидса со счётом 2:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ноттингем Форест» – 3.00

Ничья – 3.15

Победит «Вулверхэмптон» – 2.60

Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 5.25

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 2.03

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.58

Статистика

Исходом больше 2.5 голов за игру завершились три личных матча команд из пяти крайних

Только в одном поединке из десяти последних «лесники» выиграли

«Волки» в трёх встречах из десяти за последнее время обыграли своих оппонентов.

Прогноз

С одинаковым счётом 1:2 как «Ноттингем», так и «Вулверхэмптон» проиграли «сорокам». Можно предположить, что предстоящий матч «красных» с «волками» не выявит победителя в данной паре. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.15 на ничейный исход.