«Норвич Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Норвич Сити» – «Шеффилд Юнайтед», который состоится 1 апреля 2023 года

«Норвич Сити»

«Канарейки» в Чемпион Лиге на текущий момент занимают седьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием команды из Уотфорда, чтобы оценить её шансы на успех в будущей игре с «клинками». На своём поле «жёлто-зелёные» потерпели поражение от «чёрных котов» из Сандерленда в матче 36-го тура чемпионата. Ничью раскатал «Норвич» в гостях с «Хаддерсфилдом» (1:1).

Миром разошлись «канарейки» в прошлом туре с командой «Сток Сити» (0:0).

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата. Предлагаем ознакомиться с результатами недавних матчей команды из Шеффилда. 11 марта «Шеффилд Юнайтед» уступил с минимальным счётом дома «шляпникам» в 36-ом туре Чемпионшипа. «Сандерленд» в позапрошлом туре принимал «красно-белых». Гости с разницей в один мяч обыграли «чёрных котов» (2:1).

19 марта в четвертьфинале Кубка Англии «клинки» со счётом 3:2 взяли верх над «бродягами» из Блэкберна.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Норвич Сити» – 2.50

Ничья – 3.40

Победит «Шеффилд Юнайтед» – 2.80

Победит «Норвич Сити» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.10

Обе забьют — да – 1.73

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.86

Статистика

Четыре личных матча из пяти крайних команды завершили исходом тотал больше 2.5 голов

Одно поражение потерпели «канарейки» в пяти последних матчах

Из пяти поединков за последнее время «клинки» проиграли в двух.

Прогноз

«Шеффилд Юнайтед» в очных встречах чаще обыгрывал «канареек». Предстоящая игра не станет исключением. Компания Pinnacle на победу «Шеффилда» в матче предлагает коэффициент 2.80.