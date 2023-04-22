«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Унион», который состоится 23 апреля 2023 года

«Боруссия»

«Жеребята» из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии находятся на десятой строчке турнирной таблицы. В четырёх своих крайних матчах «чёрно-бело-зелёные» не уступают своим соперникам. «Нулёвку» раскатала «Боруссия» с «Кёльном» в гостях. В матче 27-го тура чемпионата Германии «Гладбах» обыграл «волков» из Вольфсбурга (2:0). Гости провели больше опасных атак, но не смогли реализовать моменты.

Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась игра с франкфуртским «Айнтрахтом».

«Унион»

«Железный союз» в Бундеслиге входит в тройку лучших команд чемпионата. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием берлинской команды. В четвертьфинале Кубка Германии в сухую, пропустив пару голов, «Унион» уступил франкфуртскому «Айнтрахту». В 27-ом туре с разницей в один мяч «железные» проиграли дортмундской «Боруссии» (1:2).

На прошлых выходных «железный союз» раскатал ничью с «несгибаемыми» из Бохума (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 2.41

Ничья – 3.35

Победит «Унион» – 3.05

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Шесть крайних очных встреч подряд завершились исходом: обе забьют – да

В одной игре из пяти последних «Боруссия» одержала победу

«Унион» выиграл в двух поединках из пяти крайних.

Прогноз

«Унион» в трёх личных матчах к ряду выигрывает у «Боруссии» и предстоящий матч не станет исключением. На победу «Униона» компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.05.