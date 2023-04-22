«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах – «Унион», который состоится 23 апреля 2023 года
«Боруссия»
«Жеребята» из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии находятся на десятой строчке турнирной таблицы. В четырёх своих крайних матчах «чёрно-бело-зелёные» не уступают своим соперникам. «Нулёвку» раскатала «Боруссия» с «Кёльном» в гостях. В матче 27-го тура чемпионата Германии «Гладбах» обыграл «волков» из Вольфсбурга (2:0). Гости провели больше опасных атак, но не смогли реализовать моменты.
Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась игра с франкфуртским «Айнтрахтом».
«Унион»
«Железный союз» в Бундеслиге входит в тройку лучших команд чемпионата. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием берлинской команды. В четвертьфинале Кубка Германии в сухую, пропустив пару голов, «Унион» уступил франкфуртскому «Айнтрахту». В 27-ом туре с разницей в один мяч «железные» проиграли дортмундской «Боруссии» (1:2).
На прошлых выходных «железный союз» раскатал ничью с «несгибаемыми» из Бохума (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 2.41
- Ничья – 3.35
- Победит «Унион» – 3.05
- Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах с форой -1.5 – 4.55
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75
Статистика
- Шесть крайних очных встреч подряд завершились исходом: обе забьют – да
- В одной игре из пяти последних «Боруссия» одержала победу
- «Унион» выиграл в двух поединках из пяти крайних.
Прогноз
«Унион» в трёх личных матчах к ряду выигрывает у «Боруссии» и предстоящий матч не станет исключением. На победу «Униона» компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.05.