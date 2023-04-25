«Страсбур» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Страсбур» — «Лион», который состоится 28 апреля 2023 года

«Страсбур»

Команда набрала девять очков в пяти последних турах и смогла оторваться от зоны вылета, в которой совсем недавно находилась. Сейчас «Страсбур» занимает 15 место с 32 баллами и опережает двух прямых конкурентов лишь по дополнительным характеристикам. В матче с «Лионом» хозяева приложат максимум усилий, чтобы набрать очки и сделать еще один шаг к сохранению места в Лиге 1.

23 апреля «Страсбур» обыграл на выезде у «Реймса» (2:0), а 16 числа на своем поле оказался сильнее «Аяччо» (3:1).

«Лион»

Поражение в последнем туре вновь уменьшило шансы команды на попадание в зону еврокубков. Перед стартом очередного тура «Лион» занимает лишь седьмое место с 50 баллами и отстает на три пункта от ближайшего соперника. В предстоящей встрече со «Страсбуром» гости обязаны побеждать, если хотят еще побороться за топ-5. Матч обещает быть интересным, ведь каждый из коллективов решает свои задачи.

23 апреля «Лион» проиграл на своем поле «Марселю» (1:2), а 14 числа с тем же счетом обыграл «Тулузу» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Страсбур» – 2.95

Ничья – 3.45

Победит «Лион» – 2.35

Статистика

«Страсбур» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Лиона» завершились исходом «обе забьют»

«Лион» выиграл три из пяти последних матчей у «Страсбура»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на исход «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Оба клуба мотивированы на решение своих задач, и мы предполагаем, что они смогут отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу.