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«Хетафе» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:52
«Хетафе» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Сельта», который состоится 3 мая 2023 года

«Хетафе»

«Городские» в турнирной таблице чемпионата Испании на сегодняшний день занимают предпоследнее место. Шесть матчей подряд «Хетафе» не выигрывает у своих оппонентов. С разницей в пару мячей «Мальорка» обыграла «тёмно-синих» в матче 30-го тура Примеры. 26 апреля футбольный клуб «Хетафе» дома уступил «Альмерии» в позапрошлом туре чемпионата Испании.

С минимальным счётом на выезде «городские» проиграли «Эспаньолу» на прошлых выходных.

«Сельта»

«Кельты» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «небесных». Пропустив пару голов, «Сельта» в гостях потерпела поражение от мадридского «Реала» в 30-ом туре Ла Лиги. С минимальным счётом «кельты» взяли верх над «Эльче» на своём поле. Победным голом за «Сельту» отличился на девяностой минуте игры Джозеф Айду.

В 32-ом туре Ла Лиги «жёлтая подлодка» со счётом 3:1 выиграла у «небесных».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хетафе» – 2.60
  • Ничья – 3.00
  • Победит «Сельта» – 3.10
  • Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.45
  • Обе забьют — нет – 1.68
  • Обе забьют — да – 2.19
  • Тотал голов больше 2.5 гола – 2.63
  • Тотал голов меньше 2.5 гола – 1.47

Статистика

  • Четыре очных встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В четырёх футбольных поединках из пяти крайних «тёмно-синие» проиграли
  • «Кельты» из пяти матчей за последнее время уступили в трёх.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.47 на тотал меньше 2.5 голов за игру.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк хетафе
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:01
Победа команды хозяев поля и тотал меньше 2,5 в этом матче. Удачи
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