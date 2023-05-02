«Хетафе» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1683053548

вчера, 21:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Хетафе» – «Сельта», который состоится 3 мая 2023 года

«Хетафе»

«Городские» в турнирной таблице чемпионата Испании на сегодняшний день занимают предпоследнее место. Шесть матчей подряд «Хетафе» не выигрывает у своих оппонентов. С разницей в пару мячей «Мальорка» обыграла «тёмно-синих» в матче 30-го тура Примеры. 26 апреля футбольный клуб «Хетафе» дома уступил «Альмерии» в позапрошлом туре чемпионата Испании.

С минимальным счётом на выезде «городские» проиграли «Эспаньолу» на прошлых выходных.

«Сельта»

«Кельты» находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «небесных». Пропустив пару голов, «Сельта» в гостях потерпела поражение от мадридского «Реала» в 30-ом туре Ла Лиги. С минимальным счётом «кельты» взяли верх над «Эльче» на своём поле. Победным голом за «Сельту» отличился на девяностой минуте игры Джозеф Айду.

В 32-ом туре Ла Лиги «жёлтая подлодка» со счётом 3:1 выиграла у «небесных».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.60

Ничья – 3.00

Победит «Сельта» – 3.10

Победит «Хетафе» с форой -1.5 – 5.45

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.19

Тотал голов больше 2.5 гола – 2.63

Тотал голов меньше 2.5 гола – 1.47

Статистика

Четыре очных встречи из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру

В четырёх футбольных поединках из пяти крайних «тёмно-синие» проиграли

«Кельты» из пяти матчей за последнее время уступили в трёх.

Прогноз

Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.47 на тотал меньше 2.5 голов за игру.