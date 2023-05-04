«Корк Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Корк Сити» – «Сент-Патрикс Атлетик», который состоится 5 мая 2023 года

«Корк Сити»

В турнирной таблице чемпионата Ирландии на текущий момент «бунтари» занимают девятое место. Для того чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи со «святошами», предлагаем рассмотреть недавние матчи «горожан». В четырёх своих крайних матчах «Корк Сити» проигрывал своим оппонентам. На своём поле с разницей в пару мячей подопечные Колина Хили потерпели поражение от «красно-белой армии» из Дерри. В гостях «бунтари» уступили команде «Шелбурн» (1:2).

В игре прошлого тура со счётом 0:5 «горожане» проиграли футбольному клубу «Богемианс».

«Сент-Патрикс Атлетик»

«Пат’с» находится на сегодняшний день на пару строчек выше «бунтарей» в турнирной таблице чемпионата. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «красно-белых». В матче 10-го тура, пропустив первыми, «святоши» взяли верх над клубом «Богемианс» на их поле (3:2). С одинаковым счётом 0:2 «Сент-Патрикс Атлетик» проиграл командам «Шемрок Роверс» и «Дерри Сити».

1 мая с минимальным счётом «Пат’c» уступил «Слайго Роверс»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Корк Сити» – 3.00

Ничья – 3.40

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» – 2.37

Победит «Сент-Патрикс Атлетик» с форой -1.5 – 4.35

Обе забьют — нет – 2.12

Обе забьют — да – 1.72

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.88

Статистика

В трёх очных матчах из пяти крайних исход был следующий: обе забьют – нет

«Святоши» из пяти последних матчей проиграли своим соперникам в трёх встречах

За аналогичный период «бунтари» уступили своим оппонентам в четырёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.37 на победу команды «Сент-Патрикс Атлетик». Почти пять лет «Корк Сити» не выигрывает у «красно-белых», а крайняя встреча команд завершилась разгромным поражением для «бунтарей».