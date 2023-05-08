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«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

08 мая 2023, 12:06
«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити», который состоится 9 мая 2023 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» в очередной раз добрался до поздней стадии Лиги чемпионов и здесь их ждет самый сильный соперник, который только мог попасться. Подопечные Анчелотти могут сконцентрироваться полностью на европейском турнире и в очередной раз доказать свою силу, как это было в прошлом розыгрыше. Матч приковывает взгляды миллионов болельщиков по всему миру и определенно будет интересным на протяжении всех 90 минут.

6 мая «Реал» Мадрид обыграл «Осасуну» в финале кубка Испании (2:1), а второго числа в чемпионате уступил на выезде «Реалу» Сосьедад (0:2).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проводит очень мощный отрезок сезона и очень давно не проигрывает. «Горожане» имеют большие шансы на чемпионство и опережают «Арсенал» на один пункт, при этом имея игру в запасе. Тем не менее, победа в Лиге чемпионов является на данный момент приоритетом для английского клуба, ведь эта ступенька им еще не покорялась, хотя команда была в шаге от этого несколько лет назад.

6 мая «Манчестер Сити» без особых усилий одолел «Лидс» на своем поле (2:1), а ранее крупно переиграл «Вест Хэм» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реал» Мадрид – 3.25
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Манчестер Сити» – 2.25

Статистика

  • «Реал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех поражениях
  • «Манчестер Сити» не проигрывает уже 20 поединков подряд во всех турнирах
  • «Горожане» выиграли у «сливочных» четыре из пяти последних встреч
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Оба коллектива имеют потрясающую атакующую линию, и мы предполагаем, что зрители увидят забитые голы и от «Реала», и от «Манчестер Сити».

Все комментарии
shlomo
shlomo
08 мая в 12:11
Думаю, в этой паре в финал турнира пройдут англичане. Но при этом считаю, что как минимум дома "королевский клуб" вполне способен навязать фавориту достойную борьбу и не пропустить больше гола. Скорее всего Гвардиола сделает ставку на ответный, домашний поединок против мадридцев. И именно там мы увидим весь атакующий потенциал Манчестера Сити во всей его красе. А на "Сантьяго Бернабеу" ожидаю довольно осторожный футбол со стороны гостей. Да и коллектив Папы Карло дома вполне может надёжно сыграть в обороне. И в ЛЧ текущего сезона, и в АПЛ Манчестер Сити гораздо больше забивает именно в родных стенах. А в прошлом сезоне в Мадриде смог лишь раз поразить ворота хозяев. Моя ставка - ИТМ2 (2,5).
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