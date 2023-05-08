«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити», который состоится 9 мая 2023 года
«Реал» Мадрид
«Королевский клуб» в очередной раз добрался до поздней стадии Лиги чемпионов и здесь их ждет самый сильный соперник, который только мог попасться. Подопечные Анчелотти могут сконцентрироваться полностью на европейском турнире и в очередной раз доказать свою силу, как это было в прошлом розыгрыше. Матч приковывает взгляды миллионов болельщиков по всему миру и определенно будет интересным на протяжении всех 90 минут.
6 мая «Реал» Мадрид обыграл «Осасуну» в финале кубка Испании (2:1), а второго числа в чемпионате уступил на выезде «Реалу» Сосьедад (0:2).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» проводит очень мощный отрезок сезона и очень давно не проигрывает. «Горожане» имеют большие шансы на чемпионство и опережают «Арсенал» на один пункт, при этом имея игру в запасе. Тем не менее, победа в Лиге чемпионов является на данный момент приоритетом для английского клуба, ведь эта ступенька им еще не покорялась, хотя команда была в шаге от этого несколько лет назад.
6 мая «Манчестер Сити» без особых усилий одолел «Лидс» на своем поле (2:1), а ранее крупно переиграл «Вест Хэм» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» Мадрид – 3.25
- Ничья – 3.75
- Победит «Манчестер Сити» – 2.25
Статистика
- «Реал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех поражениях
- «Манчестер Сити» не проигрывает уже 20 поединков подряд во всех турнирах
- «Горожане» выиграли у «сливочных» четыре из пяти последних встреч
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Оба коллектива имеют потрясающую атакующую линию, и мы предполагаем, что зрители увидят забитые голы и от «Реала», и от «Манчестер Сити».