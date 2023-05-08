«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 мая 2023, 12:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити», который состоится 9 мая 2023 года

«Реал» Мадрид

«Королевский клуб» в очередной раз добрался до поздней стадии Лиги чемпионов и здесь их ждет самый сильный соперник, который только мог попасться. Подопечные Анчелотти могут сконцентрироваться полностью на европейском турнире и в очередной раз доказать свою силу, как это было в прошлом розыгрыше. Матч приковывает взгляды миллионов болельщиков по всему миру и определенно будет интересным на протяжении всех 90 минут.

6 мая «Реал» Мадрид обыграл «Осасуну» в финале кубка Испании (2:1), а второго числа в чемпионате уступил на выезде «Реалу» Сосьедад (0:2).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проводит очень мощный отрезок сезона и очень давно не проигрывает. «Горожане» имеют большие шансы на чемпионство и опережают «Арсенал» на один пункт, при этом имея игру в запасе. Тем не менее, победа в Лиге чемпионов является на данный момент приоритетом для английского клуба, ведь эта ступенька им еще не покорялась, хотя команда была в шаге от этого несколько лет назад.

6 мая «Манчестер Сити» без особых усилий одолел «Лидс» на своем поле (2:1), а ранее крупно переиграл «Вест Хэм» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» Мадрид – 3.25

Ничья – 3.75

Победит «Манчестер Сити» – 2.25

Статистика

«Реал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах при трех поражениях

«Манчестер Сити» не проигрывает уже 20 поединков подряд во всех турнирах

«Горожане» выиграли у «сливочных» четыре из пяти последних встреч

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Оба коллектива имеют потрясающую атакующую линию, и мы предполагаем, что зрители увидят забитые голы и от «Реала», и от «Манчестер Сити».