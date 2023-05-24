«Марсель» – «Брест» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Брест», который состоится 27 мая 2023 года

«Марсель»

«Марсель» на самом важном отрезке сезона невовремя оступается и имеет очень мало шансов прыгнуть выше третьего места, на котором коллектив пребывает с 73 баллами. Отрыв от «Ланса» составляет уже пять очков и за два тура это практически невозможно отыграть. Таким образом коллектив вероятнее всего останется на своей позиции и будет пробиваться в Лигу чемпионов через квалификационные раунды.

20 мая «Марсель» проиграл на своем поле «Лиллю» (1:2), а 14 мая команда на своем поле разобралась с «Анже» (3:1).

«Брест»

«Брест» показывает отличные результаты в последних турах и это помогло команде покинуть зону вылета. Сейчас команда располагается на 14 месте с 41 баллом и точно не покинет Лигу 1 по окончанию сезона. На волне успеха гости попробуют свои силы с третьей командой чемпионата Франции и даже постараются забрать очки у «Марселя». Матч определенно будет интересным и привлекает внимание большого количества зрителей.

21 мая «Брест» обыграл на своем поле «Клермон» (2:1), а 14 числа минимально обыграл на своем поле «Осер» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.38

Ничья – 5.1

Победит «Брест» – 7.6

Статистика

«Марсель» проиграл два из десяти последних матчей в чемпионате Франции

Пять из десяти последних выездных поединков «Бреста» завершились вничью

Шесть последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл четыре из шести последних поединков у «Бреста»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Команда постарается завершить сезон на мажорной ноте и выиграть оставшиеся поединки. Прогнозируем уверенную победу хозяев в этой встрече.