«Сочи» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Сочи» – «Зенит», который состоится 27 мая 2023 года

«Сочи»

Команда чередует победы и поражение и находится на очень низком для себя месте. «Сочи» занимает десятую позицию с 37 баллами, но опережает идущий позади «Урал» на целых семь пунктов. В одном из последних туров команда сыграет на своем поле с немотивированным «Зенитом», однако приезд чемпиона России все равно вызывает в городе ажиотаж. Матч пройдет в самое позднее время в этот игровой день, поэтому предполагаем, что болельщиков будет достаточно на стадионе.

22 мая «Сочи» крупно проиграл на выезде «Пари НН» (0:4), а 14 мая на своем стадионе минимально переиграл «Ростов» (1:0).

«Зенит»

Питерский клуб не играет в полную силу уже два тура подряд, но в итоге не дает себя обыграть и продлевает серию без поражений все дальше. Сейчас «Зенит» имеет в своем активе 66 очков и сохраняет перевес в 12 пунктов, который уже не важен, ведь чемпионство было оформлено несколько туров назад. В матче с «Сочи», гости постараются удивить соперника, а некоторые резервные игроки получат дополнительный шанс проявить себя.

20 мая «Зенит» сыграл вничью на выезде с «Оренбургом» (2:2), а 13 числа на своем стадионе спас матч с «Краснодаром» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» – 3.15

Ничья – 3.95

Победит «Зенит» – 2.07

Статистика

«Зенит» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

Пять из шести последних матчей «Сочи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Зенит» выиграл только два матча из пяти последних матчей у «Сочи»

Прогноз

Поставить на победу «Зенита», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что гости несмотря на отсутствие мотивации смогут создать неразрешимые проблемы обороне «Сочи» и заберут три очка.