Норвегия – Кипр: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 4-го тура квалификации на Евро-2024 Норвегия – Кипр, который состоится 20 июня 2023 года

Норвегия

Сборная Норвегии в турнирной таблице группы A на текущий момент занимает четвёртое место. Рассмотрим несколько матчей с участием норвежской национальной команды за последнее время. 25 марта в матче первого тура группового этапа квалификации на Евро-2024 испанцы в сухую, трижды поразив ворота соперника, обыграли дома норвежцев. Через три дня ничейным исходом завершилась игра со сборной Грузии в рамках 2-го тура квалификации (1:1).

17 июня с разницей в один мяч «свёрла» из Норвегии дома уступили со счётом 1:2 шотландцам.

Кипр

Киприоты в своей группе на данный момент находятся на последней строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием сборной Кипра. 25 марта в матче первого тура группового этапа квалификации на Евро в сухую, пропустив три гола, киприоты проиграли шотландцам. Ничью раскатали «сине-белые» со сборной Армении в игре 2-го тура квалификации (2:2).

В матче третьего тура в один мяч киприоты проиграли дома сборной Грузии (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Норвегия – 1.13

Ничья – 8.60

Победит Кипр – 24.00

Победит Норвегия с форой -1.5 –

Обе забьют — нет – 1.40

Обе забьют — да – 2.81

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.58

Статистика

В трёх крайних очных встречах с одинаковым счётом 2:0 норвежцы обыграли киприотов

Два поражения потерпели «свёрла» в пяти последних матчах

За аналогичный период сборная Кипра проиграла в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.43 на победу сборной Норвегии с форой -1.5 гола. При прогнозировании исхода предстоящего матча доверимся статистике очных встреч команд.