«Насьональ» – «Метрополитанос» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на кубок Либертадорес «Насьональ» – «Метрополитанос», который состоится 29 июня 2023 года

«Насьональ»

«Насьональ» идет только на третьем месте с восемью баллами в активе, но имеет позицию, которая куда лучше первых двух конкурентов. Коллектив играет на своем поле с последним клубом группы, который не набирал очков и в случае победы гарантирует себе место в плей-офф. Таким образом хозяевам не обязательно следить за параллельным поединком, а всего лишь достаточно выиграть свой.

23 июня «Насьональ» крупно проиграл на выезде «Ливерпулю» Монтевидео (0:3), а 18 числа команда разгромила на своем поле «Мальдонадо» (4:0).

«Метрополитанос»

К большому сожалению своих болельщиков, «Метрополитанос» не смог набрать ни одного очка и заключительный тур ничего не дает команде с турнирной точки зрения. Тем не менее, коллектив постарается достойно выступить против «Насьоналя», а возможно и побороться за первые очки, не пустив соперника в плей-офф кубка Либертадорес. Матч не лишен интриги и будет напряженным, и интересным.

24 июня «Метрополитанос» на своем поле проиграл «Португезе» (0:1), а девятого числа с тем же счетом уступил «Медьелину» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Насьональ» – 1.18

Ничья – 6.8

Победит «Метрополитанос» – 18

Статистика

«Насьональ» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Метрополитанос» уступил в семи матчах из десяти последних во всех турнирах

«Насьональ» забивал в девяти из десяти последних поединках на своем поле

«Насьональ» выиграл единственную игру у «Метрополитанос» со счетом (2:1).

Прогноз

Поставить на победу «Насьоналя» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева с первых минут пойдут большими силами вперед и достаточно рано добьются результата.