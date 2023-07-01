«Нэшвилл» – «Ди Си Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч регулярного чемпионата MLS «Нэшвилл» – «Ди Си Юнайтед», который состоится 2 июля 2023 года
«Нэшвилл»
«Нэшвилл» входит на текущий момент в тройку самых сильных команд Восточной конференции. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием «жёлто-чёрных». «Музыка» на своём поле в два мяча обыграла дома «Сент-Луис Сити». Хет-триком отличился за «Нэшвилл» Хани Мухтар. Через четыре дня 22 июня в Монреале «жёлто-чёрные» с минимальным счётом уступили местной команде «Клёб де Фут Монреаль».
На прошлых выходных со счётом 0:2 «Нэшвилл» потерпел поражение от «Коламбуса» в гостях.
«Ди Си Юнайтед»
Девятое место в Восточной конференции занимают «чёрно-красные». Рассмотрим несколько матчей столичной команды за последнее время. 11 июня команда потерпела поражение от «Атланты» в гостях (1:3). Через неделю на своём поле в один мяч «Ди Си Юнайтед» проиграл команде «Реал Солт-Лейк». Но справедливости ради, следует отметить, что с двадцать шестой минуты встречи «чёрно-красные» играли в меньшинстве.
«Ди Си Юнайтед» со счётом 3:0 взял верх над «Цинциннати» 25 июня.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нэшвилл» – 1.93
- Ничья – 3.65
- Победит «Ди Си Юнайтед» – 4.00
- Победит «Нэшвилл» с форой -1.5 – 3.25
- Обе забьют — нет – 2.11
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.87
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.97
Статистика
- Три очные встречи завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Два поражения потерпели «жёлто-чёрные» в пяти последних встречах
- За тот же период столичная команда проиграла в трёх поединках.
Прогноз
В предстоящей встрече хозяева будут немного сильнее гостей. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.93 на победу «Нэшвилла». Статистика личных встреч указывает нам, что данный исход наиболее вероятен.