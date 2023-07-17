«Динамо» Москва – «Краснодар» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 19:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на РПЛ «Динамо» Москва – «Краснодар», который состоится 18 июля 2023 года

«Динамо» Москва

Московское «Динамо» к подходит к нынешнему сезону с большой мотивацией и постарается выступить лучше, чем в прошлом футбольном году. Команда провела несколько товарищеских поединков и все выиграла, поэтому болельщики смотрят в будущее с оптимизмом. В предстоящей встрече с «Краснодаром» хозяева постараются сыграть первым номером и создать неразрешимые проблемы у ворот соперника.

14 июля «Динамо» Москва дважды обыграло «Пари НН» (4:3, 1:0), а девятого числа коллектив с крупным счетом одолел ЦСКА (6:3).

«Краснодар»

«Краснодар» вновь попробует молодым составом добиваться хороших результатов, но самое главное для клуба – стабильно набирать баллы. Турнирное положение «быков» и их настроение будет зависеть от результатов первых пяти туров, поэтому гости приложат все усилия чтобы навязать борьбу «Динамо» и по возможности набрать очки. Матч вынесен на отдельный день и привлекает интерес болельщиков по всей стране.

15 июля «Краснодар» сыграл вничью с «Сочи» (2:2), а 11 числа на своем поле обыграл «Кубань» (3:0). Оба матча были товарищескими.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Динамо» Москва – 2.25

Ничья – 3.55

Победит «Краснодар» – 3.1

Статистика

«Динамо» Москва выиграло пять последних товарищеских поединков

Три последних матча «Краснодара» завершились ничейными результатами

«Динамо» Москва выиграло три из пяти последних встреч с «Краснодаром»

Прогноз

Поставить на победу «Динамо» Москва, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что хозяева проведут матч немного лучше соперника и добьются первых трех баллов в чемпионате России.