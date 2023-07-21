«Тальерес Кордоба» – «Химнасия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Тальерес Кордоба» – «Химнасия», который состоится 24 июля 2023 года

«Тальерес Кордоба»

Команда находится в отличном расположении духа, ведь на днях выбила лидера Суперлиги Аргентины из кубка страны. «Тальерес Кордоба» сам занимает второе место в турнирной таблице и набрал 48 очков, что на девять пунктов меньше, чем у «Ривер Плейт». В домашней встрече хозяева могут воспользоваться нестабильными выступлениями «Химнасии» и постараться набрать три очка, чтобы не подпускать к себе прямых конкурентов.

21 июля «Тальерес Кордоба» обыграл на выезде «Ривер Плейт» (1:0) в кубке Аргентины, а 15 числа на выезде в чемпионате одолел «Уракан» (1:0).

«Химнасия»

«Химнасия» откровенно слабо выступает в нынешнем сезоне Суперлиги Аргентины и почти не выигрывает в последних поединках. Коллектив занимает только 22 место с 28 баллами и уступает двум конкурентам только по дополнительным характеристикам. В поединке с одним из лидеров чемпионата Аргентины даже ничья на выезде устроит команду. Матч обещает быть интересным и напряженным и не оставит зрителей равнодушными от просмотра.

16 июля «Химнасия» на своем поле проиграла «Бока Хуниорс» (1:3), а ранее 12 числа уступила на выезде «Атлетико Тукуман» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тальерес Кордоба» – 1.55

Ничья – 4

Победит «Химнасия» – 6.5

Статистика

«Тальерес Кордоба» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах

«Химнасия» одержала лишь одну победу из последних десяти во всех турнирах

Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество и вполне вероятно выиграют эту встречу, но и не уйдут с поля без пропущенного мяча.