«Тальерес Кордоба» – «Химнасия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Тальерес Кордоба» – «Химнасия», который состоится 24 июля 2023 года
«Тальерес Кордоба»
Команда находится в отличном расположении духа, ведь на днях выбила лидера Суперлиги Аргентины из кубка страны. «Тальерес Кордоба» сам занимает второе место в турнирной таблице и набрал 48 очков, что на девять пунктов меньше, чем у «Ривер Плейт». В домашней встрече хозяева могут воспользоваться нестабильными выступлениями «Химнасии» и постараться набрать три очка, чтобы не подпускать к себе прямых конкурентов.
21 июля «Тальерес Кордоба» обыграл на выезде «Ривер Плейт» (1:0) в кубке Аргентины, а 15 числа на выезде в чемпионате одолел «Уракан» (1:0).
«Химнасия»
«Химнасия» откровенно слабо выступает в нынешнем сезоне Суперлиги Аргентины и почти не выигрывает в последних поединках. Коллектив занимает только 22 место с 28 баллами и уступает двум конкурентам только по дополнительным характеристикам. В поединке с одним из лидеров чемпионата Аргентины даже ничья на выезде устроит команду. Матч обещает быть интересным и напряженным и не оставит зрителей равнодушными от просмотра.
16 июля «Химнасия» на своем поле проиграла «Бока Хуниорс» (1:3), а ранее 12 числа уступила на выезде «Атлетико Тукуман» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тальерес Кордоба» – 1.55
- Ничья – 4
- Победит «Химнасия» – 6.5
Статистика
- «Тальерес Кордоба» выиграл семь из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Химнасия» одержала лишь одну победу из последних десяти во всех турнирах
- Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество и вполне вероятно выиграют эту встречу, но и не уйдут с поля без пропущенного мяча.