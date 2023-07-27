«Ньюэллс Олд Бойз» – «Тальерес Кордоба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ньюэллс Олд Бойз» – «Тальерес Кордоба», который состоится 29 июля 2023 года
«Ньюэллс Олд Бойз»
Команда в нынешнем сезоне не потянула группу лидеров и стала середняком чемпионата Аргентины, но при этом продолжает участие в кубке Либертадорес. В Суперлиге «Ньюэллс Олд Бойз» располагается на 14 месте с 34 баллами и имеет реальные шансы попасть в плей-офф, учитывая, что отстает от этой зоны всего на четыре пункта. В матче со второй командой турнирной таблицы, хозяевам необходимо мобилизовать все усилия и ресурсы, чтобы достичь результата.
25 июля «Ньюэллс Олд Бойз» все же уступил на выезде «Бока Хуниорс» (1:2), а 18 числа поделил очки с «Атлетико» Тукуман (0:0).
«Тальерес Кордоба»
«Тальерес Кордоба» проводит отличный сезон и не так давно выбил лидера Суперлиги из кубка Аргентины. В чемпионате коллектив уверенно идет на втором месте, но отстает от «Ривер Плейт» на целых девять баллов, что отыграть будет очень сложно и мало кто верит в это, только если конкурент не провалит полностью оставшуюся часть турнира. В предстоящей встрече гостям будет непросто и в целом даже ничейный результат можно будет назвать хорошим.
24 июля «Тальерес Кордоба» сыграл вничью с «Химнасией» (2:2), а 21 числа одолел «Ривер Плейт» (1:0) в кубке страны.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюэллс Олд Бойз» – 3
- Ничья – 2.85
- Победит «Тальерес Кордоба» – 2.7
Статистика
- Шесть из десяти последних матчей «Ньюэллс Олд Бойз» завершились ничейными результатами
- «Тальерес Кордоба» проиграл лишь одну встречу из десяти последних
- «Ньюэллс Олд Бойз» выиграл три из пяти последних поединков с «Тальерес Кордоба»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. В предстоящем поединке очень сложно определить фаворита, поэтому исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут обе отличиться забитыми мячами.