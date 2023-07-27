«Ньюэллс Олд Бойз» – «Тальерес Кордоба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Ньюэллс Олд Бойз» – «Тальерес Кордоба», который состоится 29 июля 2023 года

«Ньюэллс Олд Бойз»

Команда в нынешнем сезоне не потянула группу лидеров и стала середняком чемпионата Аргентины, но при этом продолжает участие в кубке Либертадорес. В Суперлиге «Ньюэллс Олд Бойз» располагается на 14 месте с 34 баллами и имеет реальные шансы попасть в плей-офф, учитывая, что отстает от этой зоны всего на четыре пункта. В матче со второй командой турнирной таблицы, хозяевам необходимо мобилизовать все усилия и ресурсы, чтобы достичь результата.

25 июля «Ньюэллс Олд Бойз» все же уступил на выезде «Бока Хуниорс» (1:2), а 18 числа поделил очки с «Атлетико» Тукуман (0:0).

«Тальерес Кордоба»

«Тальерес Кордоба» проводит отличный сезон и не так давно выбил лидера Суперлиги из кубка Аргентины. В чемпионате коллектив уверенно идет на втором месте, но отстает от «Ривер Плейт» на целых девять баллов, что отыграть будет очень сложно и мало кто верит в это, только если конкурент не провалит полностью оставшуюся часть турнира. В предстоящей встрече гостям будет непросто и в целом даже ничейный результат можно будет назвать хорошим.

24 июля «Тальерес Кордоба» сыграл вничью с «Химнасией» (2:2), а 21 числа одолел «Ривер Плейт» (1:0) в кубке страны.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюэллс Олд Бойз» – 3

Ничья – 2.85

Победит «Тальерес Кордоба» – 2.7

Статистика

Шесть из десяти последних матчей «Ньюэллс Олд Бойз» завершились ничейными результатами

«Тальерес Кордоба» проиграл лишь одну встречу из десяти последних

«Ньюэллс Олд Бойз» выиграл три из пяти последних поединков с «Тальерес Кордоба»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. В предстоящем поединке очень сложно определить фаворита, поэтому исходя из статистики, предполагаем, что команды смогут обе отличиться забитыми мячами.