«Викингур» – «Рейкьявик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/2 Кубка Исландии «Викингур» – «Рейкьявик», который состоится 16 августа 2023 года

«Викингур»

Выигрышная серия «Викингура» составляет пять матчей подряд. На данный момент «викинги» занимают первую строчку турнирной таблицы чемпионата Исландии. В сухую, поразив шесть раз ворота соперника, «красно-чёрные» дома разгромили в рамках матча 17-го тура Лучшего дивизиона команду «Вестманнаэйяр». На выезде с разницей в пару голов «Викингур» взял верх над «Хабнарфьордюром» в игре следующего тура.

13 августа со счётом 6:1 «Викингур» выиграл у «Копавогюра».

«Рейкьявик»

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Премьер Лиги Исландии находятся на пятой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Рейкьявика» за последнее время. Пропустив четыре гола, в сухую «КР» проиграл «Валюру» в рамках матча 17-го тура Лучшего дивизиона. В позапрошлом туре в напряжённой борьбе «чёрно-белые» обыграли в гостях «Брейдаблик» (4:3).

На прошлых выходных со счётом 3:2 «Рейкьявик» одержал победу над «Фрамом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Викингур» – 1.69

Ничья – 3.85

Победит «Рейкьявик» – 4.40

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре личных матча команд из пяти последних

В одной игре из десяти крайних «викинги» уступили своему оппоненту

За тот же период «Рейкьявик» проиграл в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle на победу «Викингура» предлагает коэффициент 1.69. В двух крайних матчах «викинги» выигрывали у «чёрно-белых». С большой долей вероятности «красно-чёрные» возьмут верх над «Рейкьявиком» в предстоящей встрече.