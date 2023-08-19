«Балтика» – «Урал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Балтика» – «Урал», который состоится 19 августа 2023 года

«Балтика»

«Балтийцы» после четырёх туров текущего сезона РПЛ занимают четырнадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Балтики», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с екатеринбургскими «шмелями». В матче 3-го тура чемпионата России калининградская команда дома выиграла у воронежского «Факела» с разницей в один мяч. В сухую, забив два гола, «балтийцы» взяли верх над «Ахматом» на их поле в рамках игры 2-го тура группового этапа Кубка России.

На прошлых выходных «Балтика» уступила в гостях московскому «Динамо» со счётом 0:2.

«Урал»

Екатеринбургские «шмели» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на второй строчке. Ознакомимся с результатами недавних матчей «оранжево-чёрных». Поразив дважды ворота соперника, «Урал» в сухую обыграл в гостях оренбургскую команду в матче 3-го тура РПЛ . С минимальным счётом «шмели» на своём поле взяли верх над «жёлто-синими» из Ростова-на-Дону в игре 2-го тура группового этапа Кубка России.

11 августа в напряжённой борьбе «оранжево-чёрные» дома выиграли со счётом 3:2 у «Спартака».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Балтика» – 2.55

Ничья – 3.25

Победит «Урал» – 2.95

Победит «Балтика» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.92

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.18

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Из пяти очных встреч три завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Два поражения потерпели «балтийцы» в пяти последних матчах

За тот же период «шмели» уступили в одной встрече.

Прогноз