«Кристал Пэлас» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23.09.2023)

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вчера, 19:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Фулхэм», который состоится 23 сентября 2023 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии занимают девятое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «орлов». С разницей в пару мячей «Кристал Пэлас» взял верх над командой «Плимут» в 1/32 Кубка английской лиги. Дома в матче позапрошлого тура Премьер-лиги «стекольщики» обыграли «волков» из Вулверхэмптона (3:2).

На выезде со счётом 1:3 «орлы» проиграли «вилланам» из Бирмингема.

«Фулхэм»

«Дачники» в АПЛ занимают на данный момент десятую строчку турнирной таблицы. Рассмотрим несколько матчей «белых» за последнее время. В 1/32 Кубка английской лиги после серии пенальти «Фулхэм» одержал победу над «шпорами». «Манчестер Сити» в позапрошлом туре разгромил с большим счётом «дачников». На пять голов от «Ман Сити» команда из Фулема ответила только одним забитым мячом.

16 сентября с минимальным счётом «Фулхэм» дома выиграл у «шляпников» из Лутона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.00

Ничья – 3.50

Победит «Фулхэм» – 3.90

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 3.55

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Пять побед одержали «стекольщики» в десяти последних матчах

За такой же период «Фулхэм» выиграл также в пяти встречах.

Прогноз

Команды находятся рядом в турнирной таблице. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.50 на ничью. С большой долей вероятности победителя в данной паре мы не увидим.