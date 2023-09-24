«Пари Сен-Жермен» – «Марсель»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» – «Марсель», который состоится 24 сентября 2023 года

«Пари Сен-Жермен»

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» по итогам сыгранных туров занимает пятое место в турнирной таблице. Восемь очков, набранных в пяти турах чемпионата, мало для команды, которая имеет таких звезд мирового класса. После двух ничьих в первых стартовых турах команда из Парижа одержала верх над командами «Ланса» (3:1) и «Лиона» (4:1).

Поражение в последнем туре на своем поле от футбольного клуба «Ницца» (2:3) показало, что проблемы стартовых туров никуда не исчезли.

«Марсель»

«Провансальцы» после пяти туров имеет в своем активе две победы при трех ничьих, что позволяет команде занимать четвертое место в Лиге 1. «Марсель» уверенно выступают на своей домашней арене, где они уже одолели « Реймс» со счетом 2:1 в рамках стартового тура и «Брест» со счетом 2:0.

Новый месяц начался для «Марселя» с ничейного результата в выездной игре с командой «Нанта» и потерей двух важных очков в домашнем матче с командой «Тулуза».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари Сен-Жермен» – 1.591

Ничья – 4.54

Победит «Марсель» – 5.49

Победит «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 – 2.58

Обе забьют — нет – 2.42

Обе забьют — да – 1.574

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.531

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.63

Статистика

«Пари Сен-Жермен» за последние 10 лет уступил команде «Марсель» только один раз на своем поле.

«Марсель» в семи официальных выездных встречах во всех турнирах не смог одержать победу.

«Парижане» с разницей в два гола и более уже обыгрывали «Провансальцев» в 2019 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «Пари Сен-Жермен» с форой -1.5 коэффициент 2.58. «Пари Сен-Жермен» уверенно возьмёт свои три очка после досадного поражения в прошлом туре.