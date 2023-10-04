«АЕК» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА « АЕК » – «Аякс», который состоится 5 октября 2023 года

« АЕК »

« АЕК » после шести сыгранных матчей идет на пятой позиции в чемпионате Греции, отставая на восемь очков от лидера «Олимпиакоса». В седьмом туре команда аргентинского специалиста М. Альмейды неожиданно уступила «ОФИ» в выездной игре со счетом 0:2.

Матч первого тура Лиги Европы афинский клуб сенсационно завершил в свою пользу; на выезде был обыгран один из фаворитов группы, английский «Брайтон» (3:2).

«Аякс»

«Аякс» старт сезона провалил полностью: пять очков в пяти играх и текущее пятнадцатое место в чемпионате Нидерландов. После беспорядков болельщиков в матче шестого тура Эредивизи с «Фейенордом» домашняя игра «Аякса» была доиграна при пустых трибунах; матч завершился поражением хозяев со счетом 0:4.

Единственный матч, который был сыгран в рамках группового этапа Лиги Европы, против команды «Марсель», был завершен домашней ничьей 3:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит « АЕК » – 2.20

» – 2.20 Ничья – 3.85

Победит «Аякс» – 3.20

Победит « АЕК » с форой 0 – 1.62

» с форой 0 – 1.62 Обе забьют — нет – 2.48

Обе забьют — да – 1.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.37

Статистика

« АЕК » на своем поле уступил в этом сезоне один раз в квалификации Лиги Чемпионов бельгийскому «Антверпен»(1:2).

» на своем поле уступил в этом сезоне один раз в квалификации Лиги Чемпионов бельгийскому «Антверпен»(1:2). «Аякс» имеет один из худших стартовых отрезков сезона за последние годы.

Команды между собой в истории пересекались четыре раза, и во всех играх одержал победу «Аякс».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на «обе команды забьют» за коэффициент 1.55. «Аякс» в первую очередь имеет серьезные проблемы во взаимопонимании с игроками, но у команды нет существенных проблем в создании нескольких голевых моментов, которые с большой вероятностью завершатся минимум одним голом. Что касается хозяев, то они вообще не уходят со своего поля без забитых голов в этом сезоне.