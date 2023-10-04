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«АЕК» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:34
«АЕК» – «Аякс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «АЕК» – «Аякс», который состоится 5 октября 2023 года

«АЕК»

«АЕК» после шести сыгранных матчей идет на пятой позиции в чемпионате Греции, отставая на восемь очков от лидера «Олимпиакоса». В седьмом туре команда аргентинского специалиста М. Альмейды неожиданно уступила «ОФИ» в выездной игре со счетом 0:2.

Матч первого тура Лиги Европы афинский клуб сенсационно завершил в свою пользу; на выезде был обыгран один из фаворитов группы, английский «Брайтон» (3:2).

«Аякс»

«Аякс» старт сезона провалил полностью: пять очков в пяти играх и текущее пятнадцатое место в чемпионате Нидерландов. После беспорядков болельщиков в матче шестого тура Эредивизи с «Фейенордом» домашняя игра «Аякса» была доиграна при пустых трибунах; матч завершился поражением хозяев со счетом 0:4.

Единственный матч, который был сыгран в рамках группового этапа Лиги Европы, против команды «Марсель», был завершен домашней ничьей 3:3.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «АЕК» – 2.20
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Аякс» – 3.20
  • Победит «АЕК» с форой 0 – 1.62
  • Обе забьют — нет – 2.48
  • Обе забьют — да – 1.55
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.37

Статистика

  • «АЕК» на своем поле уступил в этом сезоне один раз в квалификации Лиги Чемпионов бельгийскому «Антверпен»(1:2).
  • «Аякс» имеет один из худших стартовых отрезков сезона за последние годы.
  • Команды между собой в истории пересекались четыре раза, и во всех играх одержал победу «Аякс».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на «обе команды забьют» за коэффициент 1.55. «Аякс» в первую очередь имеет серьезные проблемы во взаимопонимании с игроками, но у команды нет существенных проблем в создании нескольких голевых моментов, которые с большой вероятностью завершатся минимум одним голом. Что касается хозяев, то они вообще не уходят со своего поля без забитых голов в этом сезоне.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк аякс
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:39
Аякс в перестройке, у него не сыгран обновленный состав толком, команда не тянет в обороне, а в Греции под мощным гулом афинской торсиды красно-белые могут вполне развалиться. АЕК, напротив, растет, становится крепким коллективом даже по меркам Европы, а победа в Брайтоне это доказывает. Афиняне дали отдохнуть лидерам в крайнем матче чемпионата, так что на амстердамцев хозяева выйдут заряженными. Опыт опытом, но прямо сейчас сильнее именно хозяева, которых мы возьмем тут с нулевой форой.
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