«Бернли» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура Премьер-Лиги чемпионата Англии «Бёрнли» – «Челси», который состоится 7 октября 2023 года

«Бёрнли»

«Бёрнли» с четырьмя очками в активе идет на восемнадцатом месте в английской Премьер-Лиге. Команда Венсана Компани прошла в 1/8 Кубка Английской Лиги, обыграв на своем пути три клуба.

В чемпионате Англии с набранными очками у команды были проблемы. Первая победа на счету команды пришла только после семи сыгранных туров, в перенесенном матче 2-го тура с «Лутон Таун» на выезде со счетом 2:1.

«Челси»

«Челси» постепенно набирает форму, взяв важные очки. После победы в Кубке Английской Лиги над «Брайтоном» со счетом 1:0, «пенсионеры» уверенно разобрались на выезде с командой «Фулхэм»(2:0). В этом матче отличился своим дебютным мячом Михаил Мудрык, открыв счет на восемнадцатой минуте встречи, а уже через минуту был сформирован окончательный результат встречи после гола Арнольдо Броя.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бёрнли» – 4.80

Ничья – 3.95

Победит «Челси» – 1.77

Победит «Челси» с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 2.03

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.85

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.06

Статистика

«Бёрнли» проиграл все матчи на своем поле в текущем сезоне.

«Челси» выигрывает в двух последних матчах подряд.

«Челси» в пяти последних очных встречах с «Бёрнли» четыре раза выиграл при одном ничейном исходе.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Челси» с форой -1.5 мяча по коэффициенту 3.00. Коллектив Маурисио Почеттино после неуверенного стартового отрезка сезона начинает набирать важные очки в последних встречах. Уверенная игра в обороне — это главный ключ к успеху, что и позволит обыграть хозяев в предстоящем матче.