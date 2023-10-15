Босния и Герцеговина – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Португалия, который состоится 16 октября 2023 года.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины имеет девять очков после семи туров и занимает четвертое место в группе. Боснийцы должны набрать максимум очков в оставшихся матчах в группе, чтобы навязать конкуренцию словакам и люксембуржцам за второе место в группе. В одной из последних выездных игр проиграли сборной Исландии (0:1).

В седьмом туре обыграли худшую команду группы, сборную Лихтенштейна, со счётом 2:0.

Португалия

Сборная Португалии уже квалифицировалась на Евро-2024. В семи сыгранных матчах португальцы имеют 100% побед. Лучший бомбардир команды с семью мячами в активе — Криштиано Роналду. В шестом туре добыли самую крупную победу в группе, обыграв сборную Люксембурга со счётом 9:0.

В последнем туре на домашнем поле в упорной борьбе взяли три очка в матче со словаками(3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Боснии и Герцеговины – 6.30

Ничья – 4.15

Победит сборная Португалии – 1.59

Победит сборная Португалии с форой -1.5 – 2.59

Обе забьют — нет – 1.82

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

Боснийцы на своём поле в пяти последних встречах проиграли один раз.

Сборная Португалии имеет семиматчевую победную серию.

В матчах между командами преимущество на стороне португальцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Португалии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.59. Форма, которую набрали сборная Португалии, даст им возможность продолжить свою победную серию.