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Босния и Герцеговина – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:35
Босния и Герцеговина – Португалия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура квалификации на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Португалия, который состоится 16 октября 2023 года.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины имеет девять очков после семи туров и занимает четвертое место в группе. Боснийцы должны набрать максимум очков в оставшихся матчах в группе, чтобы навязать конкуренцию словакам и люксембуржцам за второе место в группе. В одной из последних выездных игр проиграли сборной Исландии (0:1).

В седьмом туре обыграли худшую команду группы, сборную Лихтенштейна, со счётом 2:0.

Португалия

Сборная Португалии уже квалифицировалась на Евро-2024. В семи сыгранных матчах португальцы имеют 100% побед. Лучший бомбардир команды с семью мячами в активе — Криштиано Роналду. В шестом туре добыли самую крупную победу в группе, обыграв сборную Люксембурга со счётом 9:0.

В последнем туре на домашнем поле в упорной борьбе взяли три очка в матче со словаками(3:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Боснии и Герцеговины – 6.30
  • Ничья – 4.15
  • Победит сборная Португалии – 1.59
  • Победит сборная Португалии с форой -1.5 – 2.59
  • Обе забьют — нет – 1.82
  • Обе забьют — да – 2.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

  • Боснийцы на своём поле в пяти последних встречах проиграли один раз.
  • Сборная Португалии имеет семиматчевую победную серию.
  • В матчах между командами преимущество на стороне португальцев.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Португалии с форой -1.5 мячей по коэффициенту 2.59. Форма, которую набрали сборная Португалии, даст им возможность продолжить свою победную серию.

Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:38
Разница в классе между соперниками огромная. Считаю, что даже фактор домашнего поля никак не поможет боснийцам уберечься от поражения в матче против такой Португалии. Оборона "сине-жёлтых" оставляет желать лучшего. А в атаке сборная испытывает проблемы даже в поединках с условным Лихтенштейном. Люксембургу и Словакии команда и вовсе не забивает. Чего уж говорить про Португалию. Так что, как по мне, для победы здесь гостям хватит одного-двух точных ударов. И будет у них восьмая виктория подряд на классе в рамках текущего отборочного цикла!
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