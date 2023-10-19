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«Вольфсбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:26
«Вольфсбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Байер», который состоится 21 октября 2023 года

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» набрав двенадцать очков на данный момент идёт на седьмом месте. Подопечные Н.Ковача показывают уверенную игру на своём поле, не потеряв ни одного очка. В матче шестого тура обыграли «Айнтрахт» Франкфурт со счётом 2:0.

В последнем туре на выезде проиграли «Штутгарту» (1:3).

«Байер»

«Байер» лидирует на данный момент в чемпионате Германии, набрав девятнадцать очков из двадцати одного возможного. Команда показала лучший стартовый отрезок за последние годы. В одном из предыдущих туров на выезде в сухую победили «Майнц» (3:0).

В седьмом туре на домашнем поле обыграли «Кёльн» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вольфсбург» – 4.40
  • Ничья – 4.10
  • Победит «Байер» – 1.80
  • Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.95
  • Обе забьют — нет – 2.37
  • Обе забьют — да – 1.59
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.42

Статистика

  • «Вольфсбург» на домашней арене забивает минимум по два мяча в каждом матче этого сезона.
  • «Байер» на чужом поле не проигрывает на протяжении пяти игр.
  • В семи последних играх на своём поле «Вольфсбург» не может обыграть «Байер».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.60. В предстоящем матче нас с большой долей вероятности ждёт результативная игра, это мы видим по атакующему потенциалу гостей и уверенной игре на домашней арене хозяев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Байер
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:00
Байер шикарно стартовал в текущем сезоне, по делу возглавляет таблицу Бундеслиги и считается фаворитом даже в выездном поединке против Вольфсбурга. Не знаю, получится ли у "фармацевтов" в итоге победить, но как минимум гол от команды, которая огорчала всех своих соперников в предыдущих турах, ждать логично. Но и "волки" в принципе в атаке неплохи, за семь своих поединков лишь раз не смогли забить (в гостях), дома отличаются пока в чемпионате стабильно. Резюмируя всё выше сказанное, забираю банальную ставку "Обе забьют", которая лежит в этом матче прямо на поверхности. Жду минимум по одному точному удару от "волков" и "аптекарей". Вполне вероятно, что обмен голами случится ещё до перерыва.
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