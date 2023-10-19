«Вольфсбург» – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 8-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» – «Байер», который состоится 21 октября 2023 года

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» набрав двенадцать очков на данный момент идёт на седьмом месте. Подопечные Н.Ковача показывают уверенную игру на своём поле, не потеряв ни одного очка. В матче шестого тура обыграли «Айнтрахт» Франкфурт со счётом 2:0.

В последнем туре на выезде проиграли «Штутгарту» (1:3).

«Байер»

«Байер» лидирует на данный момент в чемпионате Германии, набрав девятнадцать очков из двадцати одного возможного. Команда показала лучший стартовый отрезок за последние годы. В одном из предыдущих туров на выезде в сухую победили «Майнц» (3:0).

В седьмом туре на домашнем поле обыграли «Кёльн» со счётом 3:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вольфсбург» – 4.40

Ничья – 4.10

Победит «Байер» – 1.80

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 2.37

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.42

Статистика

«Вольфсбург» на домашней арене забивает минимум по два мяча в каждом матче этого сезона.

«Байер» на чужом поле не проигрывает на протяжении пяти игр.

В семи последних играх на своём поле «Вольфсбург» не может обыграть «Байер».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей с коэффициентом 1.60. В предстоящем матче нас с большой долей вероятности ждёт результативная игра, это мы видим по атакующему потенциалу гостей и уверенной игре на домашней арене хозяев.