«Ньюкасл» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 октября 2023, 01:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА «Ньюкасл» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 25 октября 2023 года

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» с четырьмя очками в активе идёт на первом месте в своей еврокубковой группе. В чемпионате Англии команда подтянулась к лидерам после неудачных первых туров. В матче второго тура Лиги Чемпионов на своём поле уверенно обыграли «Пари Сен-Жермен»(4:1).

В предыдущем матче английской Премьер-лиги выиграли дома у «Кристал Пэлас» со счётом 4:0.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд последняя команда группы с одним очком после двух туров Лиги Чемпионов. В чемпионате идут среди лидеров немецкой Бундеслиги. Последняя игра в группе Лиги Чемпионов дома была сыграна с «Миланом» со счётом 0:0.

В восьмом туре чемпионата обыграли на домашней арене «Вердер»(1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» – 1.67

Ничья – 4.20

Победит «Боруссия» Дортмунд – 5.20

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 2.67

Обе забьют — нет – 2.19

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.65

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

«Ньюкасл» не проигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах.

«Боруссия» Дортмунд в последних десяти играх проиграла только в одной встречи.

Команды между собой никогда не пересекались.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65. «Ньюкасл» на домашнем поле не оставляет шансов соперникам самого высокого уровня, что приводит к большому количеству забитых мячей с их стороны, но и гости как минимум на один мяч в этой встречи должны наиграть.