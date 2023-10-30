«Боавишта» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Боавишта» – «Спортинг», который состоится 30 октября 2023 года
«Боавишта»
«Боавишта» занимает шестое место после восьми сыгранных туров. «Пантеры» уверенно стартовали в текущем чемпионате, но в последних трёх матчах команда идёт без побед. В шестом туре на выезде уступили «Браге» со счётом 1:4.
В восьмом туре сыграли вничью с «Морейренси»(1:1).
«Спортинг»
«Спортинг» лидирует в португальской Примейре с двадцатью двумя очками после восьми туров. Единственная игра, в которой «Львы» уступили в этом сезоне, это матч Лиги Европы против итальянской «Аталанты», который завершился со счётом 1:2. В чемпионате Португалии на своём поле были сильнее «Ароки»(2:1).
В кубке Португалии обыграли в гостях «Оливаиш э Москавиде» со счётом 3:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боавишта» – 6.40
- Ничья – 4.95
- Победит «Спортинг» – 1.49
- Победит «Спортинг» с форой -1.5 – 2.28
- Обе забьют — нет – 2.01
- Обе забьют — да – 1.75
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.33
Статистика
- «Боавишта» не проигрывает в текущем чемпионате на домашней арене.
- «Спортинг» только в одном матче Примейры потерял очки.
- В пяти последних очных встречах четыре победы на счету «Спортинга».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Спортинга» с форой -1.5 гола по коэффициенту 2.28. «Львы» после осечки их главных конкурентов, команды «Бенфика», в текущем туре, должны воспользоваться таким подарком и уйти в открытый от конкурентов.