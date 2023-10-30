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«Боавишта» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:08
«Боавишта» – «Спортинг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Боавишта» – «Спортинг», который состоится 30 октября 2023 года

«Боавишта»

«Боавишта» занимает шестое место после восьми сыгранных туров. «Пантеры» уверенно стартовали в текущем чемпионате, но в последних трёх матчах команда идёт без побед. В шестом туре на выезде уступили «Браге» со счётом 1:4.

В восьмом туре сыграли вничью с «Морейренси»(1:1).

«Спортинг»

«Спортинг» лидирует в португальской Примейре с двадцатью двумя очками после восьми туров. Единственная игра, в которой «Львы» уступили в этом сезоне, это матч Лиги Европы против итальянской «Аталанты», который завершился со счётом 1:2. В чемпионате Португалии на своём поле были сильнее «Ароки»(2:1).

В кубке Португалии обыграли в гостях «Оливаиш э Москавиде» со счётом 3:1.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Боавишта» – 6.40
  • Ничья – 4.95
  • Победит «Спортинг» – 1.49
  • Победит «Спортинг» с форой -1.5 – 2.28
  • Обе забьют — нет – 2.01
  • Обе забьют — да – 1.75
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.33

Статистика

  • «Боавишта» не проигрывает в текущем чемпионате на домашней арене.
  • «Спортинг» только в одном матче Примейры потерял очки.
  • В пяти последних очных встречах четыре победы на счету «Спортинга».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Спортинга» с форой -1.5 гола по коэффициенту 2.28. «Львы» после осечки их главных конкурентов, команды «Бенфика», в текущем туре, должны воспользоваться таким подарком и уйти в открытый от конкурентов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк спортинг
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 16:30
Удивительно, но 6-ая команда чемпионата забивает в каждом матче чемпионата (8 игр подряд), хотя Боавишта и пропускает немало. Подопечные Пети действуют остро и от атаки, так что игра со Спортингом должна получиться интересной. Вряд ли гости останутся сухими с учетом нагрузок, да и в обороне они частенько пропускают в нынешнем сезоне, так что эта игра очень сильно смахивает на атакующую , где обе стороны смогут обменяться голевыми уколами. В прошлом сезоне в Порту Боавишта смогла сотворить сенсацию, обыграв "львов" 2-1. Сейчас для ОЗ и битвы за очки у хозяев тоже прочные основания.
Гость
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