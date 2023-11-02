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«Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 20:16
«Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Премьер-Лиги чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал», который состоится 4 ноября 2023 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Ньюкасл Юнайтед» с семнадцатью очками после десяти туров и с лучшей атакой в сезоне занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Англичанен Каллам Уилсон и швед Александр Исак забили на двоих половину мячей команды в чемпионате. В десятом туре «горожане» сыграла вничью с «Вулверхэмптоном»(2:2).

В рамках Кубка Английской лиги не оставили никаких шансов «Манчестер Юнайтед», обыграв их со счётом 3:0.

«Арсенал»

«Арсенал» идёт на втором месте в чемпионате Англии с двадцатью четырьмя очками в своём активе. «Канониры» не проигрывали на текущий момент в английской Премьер-лиге. В предыдущем туре уверенно справились с «Шеффилд Юнайтед», победив со счётом 5:0.

В Кубке Англии проиграли на выезде «Вест Хэму»(3:1) на стадии 1/8 финала.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.86
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Арсенал» – 2.61
  • Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 5.30
  • Обе забьют — нет – 2.12
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.97
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.94

Статистика

  • «Ньюкасл Юнайтед» не пропускает в чемпионате на домашнем поле три игры подряд.
  • «Арсенал» четыре последние игры сыграл на тотал больше 2.5 мячей.
  • «Арсенал» проиграл только одну игру в пяти последних матчах на поле «Ньюкасл Юнайтед».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.73. В данном матче сойдутся две равные команды с хорошим атакующим потенциалом, реализовав который нас ожидают забитые мячи с обеих сторон.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк арсенал
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