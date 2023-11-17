Польша – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Польша – Чехия, который состоится 17 ноября 2023 года.

Польша

Сборная Польши занимает третье место после семи сыгранных туров. Поляки потеряли большое количество очков в матчах с командами не высокого уровня. В седьмом туре обыграли в гостях сборную Фарерских островов со счетом 2:0.

В прошлом туре сыграли вничью на домашнем поле со сборной Молдавии(1:1).

Чехия

Сборная Чехии имеет на одну игру меньше, чем её будущий соперник. Команда набрала одиннадцать баллов, что позволяет им идти на втором месте в группе. В последнем матче на выезде проиграли с разгромным счетом сборной Албании(0:3).

В восьмом туре минимально обыграли сборную Фарерских островов(1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Польши – 2.54

Ничья – 3.35

Победит сборная Чехии – 3.20

Победит сборная Польши с форой -1.5 – 5.20

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

Поляки не проигрывали на домашней арене в этом календарном году.

Чехи добыли только одну победу в последних четырёх играх.

В матче между командами за всю историю минимальное преимущество на стороне сборной Чехии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Польши по коэффициенту 2.54. Для сборной Польши данная встреча последняя в отборе, и только победа оставляет им хотя бы теоретические шансы на выход в финальную часть Чемпионата Европы.