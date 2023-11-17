Польша – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Польша – Чехия, который состоится 17 ноября 2023 года.
Польша
Сборная Польши занимает третье место после семи сыгранных туров. Поляки потеряли большое количество очков в матчах с командами не высокого уровня. В седьмом туре обыграли в гостях сборную Фарерских островов со счетом 2:0.
В прошлом туре сыграли вничью на домашнем поле со сборной Молдавии(1:1).
Чехия
Сборная Чехии имеет на одну игру меньше, чем её будущий соперник. Команда набрала одиннадцать баллов, что позволяет им идти на втором месте в группе. В последнем матче на выезде проиграли с разгромным счетом сборной Албании(0:3).
В восьмом туре минимально обыграли сборную Фарерских островов(1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Польши – 2.54
- Ничья – 3.35
- Победит сборная Чехии – 3.20
- Победит сборная Польши с форой -1.5 – 5.20
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.93
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74
Статистика
- Поляки не проигрывали на домашней арене в этом календарном году.
- Чехи добыли только одну победу в последних четырёх играх.
- В матче между командами за всю историю минимальное преимущество на стороне сборной Чехии.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Польши по коэффициенту 2.54. Для сборной Польши данная встреча последняя в отборе, и только победа оставляет им хотя бы теоретические шансы на выход в финальную часть Чемпионата Европы.