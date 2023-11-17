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Польша – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 16:40
Польша – Чехия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Польша – Чехия, который состоится 17 ноября 2023 года.

Польша

Сборная Польши занимает третье место после семи сыгранных туров. Поляки потеряли большое количество очков в матчах с командами не высокого уровня. В седьмом туре обыграли в гостях сборную Фарерских островов со счетом 2:0.

В прошлом туре сыграли вничью на домашнем поле со сборной Молдавии(1:1).

Чехия

Сборная Чехии имеет на одну игру меньше, чем её будущий соперник. Команда набрала одиннадцать баллов, что позволяет им идти на втором месте в группе. В последнем матче на выезде проиграли с разгромным счетом сборной Албании(0:3).

В восьмом туре минимально обыграли сборную Фарерских островов(1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Польши – 2.54
  • Ничья – 3.35
  • Победит сборная Чехии – 3.20
  • Победит сборная Польши с форой -1.5 – 5.20
  • Обе забьют — нет – 1.88
  • Обе забьют — да – 1.93
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.34
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

  • Поляки не проигрывали на домашней арене в этом календарном году.
  • Чехи добыли только одну победу в последних четырёх играх.
  • В матче между командами за всю историю минимальное преимущество на стороне сборной Чехии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Польши по коэффициенту 2.54. Для сборной Польши данная встреча последняя в отборе, и только победа оставляет им хотя бы теоретические шансы на выход в финальную часть Чемпионата Европы.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:03
В этом поединке жду много голов и практически не раздумывая беру ставку ТБ (2). Да и то, чисто для страховки, потому что минимум три мяча скорее всего здесь мы увидим. Полякам, шансы которых на топ-2 в таблице очень малы, ничего не остаётся, кроме как просто выигрывать в своём заключительном поединке квалификации и надеяться, чтобы все звёзды на небе сложились для них удачно в нужных поединках с участием других команд. Чехи открытый футбол со стороны хозяев тоже могут поддержать, ведь сила этой сборной как раз в атаке. А вот в обороне и "белые-орлы", и "народная команда" уязвимы. В первом поединке текущей квалификации между собой на двоих чехи и поляки настреляли четыре гола (1-3). Думаю, что и сейчас спокойно оформят как минимум 2-3 взятия ворот.
Гость
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