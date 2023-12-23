«Престон» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Престон» – «Лидс», который состоится 26 декабря 2023 года

«Престон»

«Неуязвимые» из Престона в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием «лилейно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «павлинами» из Лидса. С разницей в пару мячей «Престон» обыграл в гостях команду «Хаддерсфилд» в рамках матча 21-го тура чемпионата. «Уотфорд» на выезде разгромил «неуязвимых» в игре следующего тура Чемпионшипа (5:1).

22 декабря «Престон» уступил клубу «Суонси» со счётом 1:2.

«Лидс»

«Павлины» в турнирной таблице Чемпионшипа занимают третье место. Освежим в памяти результаты нескольких матчей с участием «Лидса» за последнее время. С минимальным счётом «белые» проиграли в гостях «Сандерленду» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась домашняя игра «павлинов» с командой «Ковентри Сити» в позапрошлом туре Чемпион Лиги (1:1).

23 декабря со счётом 4:0 «Лидс» выиграл дома у команды «Ипсвич Таун».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 5.20

Ничья – 4.10

Победит «Лидс» – 1.57

Победит «Лидс» с форой -1.5 – 2.44

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 – 2.07

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

«Престон» выиграл только в одном матче из пяти крайних

За аналогичный период «Лидс» выиграл в трёх матчах.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на победу «Лидса» с коэффициентом 1.57. В прошлом туре «павлины» выиграли у команды «Ипсвич Таун», которая находится на второй строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Проблем с «неуязвимыми» в предстоящем матче не будет.