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«Олимпиакос» – АЕК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:06
«Олимпиакос» – АЕК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Суперлиги чемпионата Греции «Олимпиакос» – АЕК, который состоится 7 января 2024 года

«Олимпиакос»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Греции находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько матчей с участием «Олимпиакоса» за последнее время. С минимальным счётом «Легенда» взяла верх над командой «Пансеррайкос» в рамках матча 14-го тура Суперлиги. Нулевую ничью раскатали «красно-белые» в гостях с командой «Атромитос» в игре следующего тура.

3 января с минимальным счётом «Легенда» уступила на выезде клубу «Ламия».

АЕК

«Двуглавые орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги входят в тройку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей АЕКа, чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Олимпиакосом». Со счётом 2:2 вничью сыграли «жёлто-чёрные» с «Панетоликосом» в рамках матча 14-го тура чемпионата Греции. Ничью с таким же счётом раскатали «двуглавые орлы» с «Пансеррайкосом».

На своём поле со счётом 3:0 АЕК одержал победу над «Волосом».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Олимпиакос» – 2.65
  • Ничья – 3.30
  • Победит АЕК – 2.75
  • Победит «Олимпиакос» с форой -1.5 гола – 5.25
  • Обе забьют — нет – 1.99
  • Обе забьют — да – 1.82
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.08
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру
  • Четыре поражения потерпели «красно-белые» в десяти крайних встречах
  • За аналогичный период АЕК уступил в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Две крайние очные встречи команд завершились вничью. Компания Pinnacle в предстоящей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.30 на ничью. С большой долей вероятности победителя в данной паре мы не увидим.

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Все комментарии
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вчера в 20:09
АЕК является одним из лидеров чемпионата Греции и будет стремиться к победе в предстоящем матче.
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вчера в 20:08
Исходя из текущей формы команд и результатов последних матчей, шансы на победу у «Олимпиакоса» и АЕКа примерно равны.
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вчера в 20:03
Предполагаю, что в матче будет забито более 2,5 голов
gkpsguppxs7z
gkpsguppxs7z
вчера в 20:00
“Олимпиакос” имеет больше шансов на победу, так как команда находится в хорошей форме и занимает более высокое место в турнирной таблице.
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:42
Очередной тур идущего греческого первенства украшен сразу несколькими знаковыми дерби. И вот как раз в одном из них пересекутся между собой принципиальные исторические противники в образе Олимпиакоса и АЕКа Афины. Которые, кстати, уже накладывались друг на друга в теперешнем регулярном соревновании, только на территории "желто-черных". И тогда была зафиксирована голевая ничья 1:1. Также стоит отметить, что Оли поражал ворота АЕКа в 4-х личных рандеву из 5-ти крайних (в 2-х из них больше одного раза). В связи с чем жду и здесь 1-2 точных удара со стороны атаки Олимпиакоса, вместе со ставкой на ИТБ 1 (1), за нормальный коэффициент.)
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