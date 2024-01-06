«Олимпиакос» – АЕК: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Суперлиги чемпионата Греции «Олимпиакос» – АЕК , который состоится 7 января 2024 года

«Олимпиакос»

«Красно-белые» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Греции находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим несколько матчей с участием «Олимпиакоса» за последнее время. С минимальным счётом «Легенда» взяла верх над командой «Пансеррайкос» в рамках матча 14-го тура Суперлиги. Нулевую ничью раскатали «красно-белые» в гостях с командой «Атромитос» в игре следующего тура.

3 января с минимальным счётом «Легенда» уступила на выезде клубу «Ламия».

АЕК

«Двуглавые орлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Суперлиги входят в тройку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей АЕКа, чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Олимпиакосом». Со счётом 2:2 вничью сыграли «жёлто-чёрные» с «Панетоликосом» в рамках матча 14-го тура чемпионата Греции. Ничью с таким же счётом раскатали «двуглавые орлы» с «Пансеррайкосом».

На своём поле со счётом 3:0 АЕК одержал победу над «Волосом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Олимпиакос» – 2.65

Ничья – 3.30

Победит АЕК – 2.75

– 2.75 Победит «Олимпиакос» с форой -1.5 гола – 5.25

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.82

Тотал голов больше 2.5 – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели «красно-белые» в десяти крайних встречах

За аналогичный период АЕК уступил в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Две крайние очные встречи команд завершились вничью. Компания Pinnacle в предстоящей встрече ставку предлагает сделать с коэффициентом 3.30 на ничью. С большой долей вероятности победителя в данной паре мы не увидим.