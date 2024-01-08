Кыргызстан – Вьетнам: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч Кыргызстан – Вьетнам, который состоится 9 января 2024 года

Кыргызстан

«Соколы» на данный момент в международном рейтинге ФИФА находятся на 98-ом месте. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием сборной Кыргызстана. В трёх недавних товарищеских матчах «сыновья высокогорья» не одержали ни одной победы. Узбеки обыграли «соколов» с разницей в три гола (4:1). С минимальным счётом национальная команда ОАЭ взяла верх над сборной Кыргызстана.

5 января ничейным исходом завершилась игра с сирийской сборной (1:1).

Вьетнам

Вьетнамская сборная в мировом рейтинге ФИФА занимает 94-ое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «золотых звёздных воинов» за последнее время. Сборная Южной Кореи в товарищеской встрече разгромила сборную Вьетнама (6:0). В рамках матча 1-го тура группового этапа квалификации на чемпионат мира вьетнамцы со счётом 2:0 выиграли у национальной команды Филиппин.

21 ноября с минимальным счётом «золотые звёздные воины» уступили сборной Ирака.

Котировки БК Pinnacle

Победит Кыргызстан – 3.15

Ничья – 3.20

Победит Вьетнам – 2.36

Победит Вьетнам с форой -1.5 гола – 4.50

Тотал голов больше 2.5 – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 – 1.68

Статистика

В трёх матчах из пяти последних «соколы» уступили своим соперникам

За аналогичный период вьетнамская сборная проиграла в четырёх встречах

В трёх крайних матчах «сыновья высокогорья» забили только два гола.

Прогноз

У вьетнамцев было больше времени на отдых, чем у футболистов национальной команды Кыргызстана. Не без труда «золотые звёздные воины» выиграют у «соколов». С коэффициентом 2.36 в будущей товарищеской встрече компания Pinnacle предлагает ставку сделать на победу сборной Вьетнама.