«Нюрнберг» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч «Нюрнберг» – «Брюгге», который состоится 10 января 2024 года
«Нюрнберг»
«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице Второй Бундеслиги занимают десятое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Брюгге». В сухую, пропустив пару голов, «Нюрнберг» потерпел поражение от «Кайзерслаутерна» в рамках матча 1/8 Кубка Германии. С минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Эльфсбергом» в позапрошлом туре чемпионата.
16 декабря со счётом 0:2 «Нюрнберг» проиграл дома «Гамбургу»/
«Брюгге»
В пятёрку самых сильных команд Лиги Жюпиле входят на сегодняшний день «чёрно-синие». Рассмотрим несколько матчей с участием «Брюгге» за последнее время. Два месяца подопечные Ронни Дейла не огорчают поражениями своих поклонников. Со счётом 2:0 «чёрно-синие» взяли верх над «Гентом» в рамках матча 18-го тура чемпионата Бельгии. С разгромным счётом «чёрно-синие» взяли верх над командой «RWDM» в игре следующего тура (6:1).
26 декабря на своём поле «Брюгге» раскатал ничью с «Юнионом» (1:1)/
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нюрнберг» – 4.10
- Ничья – 4.20
- Победит «Брюгге» – 1.75
- Победит «Брюгге» с форой -1.5 гола – 2.75
- Обе забьют — нет – 2.43
- Обе забьют — да – 1.54
- Тотал голов больше 3.5 – 2.23
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.63
Статистика
- Три победы одержали «чёрно-синие» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Нюрнберг» выиграл только в одной встрече
- Два гола забили «красно-чёрные» в пяти последних футбольных поединках.
Прогноз
Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «Брюгге» с коэффициентом 1.75. Один из лидеров Лиги Жюпиле без особых проблем справится с «середнячком» Второй Бундеслиги.