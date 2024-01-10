«Нюрнберг» – «Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на товарищеский матч «Нюрнберг» – «Брюгге», который состоится 10 января 2024 года

«Нюрнберг»

«Красно-чёрные» на данный момент в турнирной таблице Второй Бундеслиги занимают десятое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием команды, чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящего матча с «Брюгге». В сухую, пропустив пару голов, «Нюрнберг» потерпел поражение от «Кайзерслаутерна» в рамках матча 1/8 Кубка Германии. С минимальным счётом «красно-чёрные» взяли верх над «Эльфсбергом» в позапрошлом туре чемпионата.

16 декабря со счётом 0:2 «Нюрнберг» проиграл дома «Гамбургу»/

«Брюгге»

В пятёрку самых сильных команд Лиги Жюпиле входят на сегодняшний день «чёрно-синие». Рассмотрим несколько матчей с участием «Брюгге» за последнее время. Два месяца подопечные Ронни Дейла не огорчают поражениями своих поклонников. Со счётом 2:0 «чёрно-синие» взяли верх над «Гентом» в рамках матча 18-го тура чемпионата Бельгии. С разгромным счётом «чёрно-синие» взяли верх над командой «RWDM» в игре следующего тура (6:1).

26 декабря на своём поле «Брюгге» раскатал ничью с «Юнионом» (1:1)/

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нюрнберг» – 4.10

Ничья – 4.20

Победит «Брюгге» – 1.75

Победит «Брюгге» с форой -1.5 гола – 2.75

Обе забьют — нет – 2.43

Обе забьют — да – 1.54

Тотал голов больше 3.5 – 2.23

Тотал голов меньше 3.5 – 1.63

Статистика

Три победы одержали «чёрно-синие» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Нюрнберг» выиграл только в одной встрече

Два гола забили «красно-чёрные» в пяти последних футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle ставку предлагает сделать в предстоящем матче на победу «Брюгге» с коэффициентом 1.75. Один из лидеров Лиги Жюпиле без особых проблем справится с «середнячком» Второй Бундеслиги.