«Валвейк» – «Хераклес»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Валвейк» – «Хераклес», который состоится 12 января 2024 года

«Валвейк»

«Жёлто-синие» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Нидерландов занимают шестнадцатое место. Предлагаем вспомнить несколько футбольных поединков с участием «Валвейка» за последнее время. На своём поле с разницей в один мяч «жёлто-синие» уступили «Аяксу» в рамках матча пропущенного 7-го тура Эредивизи (2:3). С минимальным счётом в гостях «Валвейк» уступил «Фортуне» в позапрошлом туре чемпионата.

16 декабря ничейным исходом завершилась выездная игра с «Утрехтом» (1:1).

«Хераклес»

На одну строчку выше «жёлто-синих» находится «Хераклес» в турнирной таблице Эредивизи на сегодняшний день. Освежим в памяти результаты недавних матчей «чёрно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Валвейком». В сухую, пропустив пару мячей, «Хераклес» проиграл в гостях «Витессу» в рамках матча 15-го тура чемпионата. С большим счётом «Фейеннорд» выиграл на выезде у «чёрно-белых» (4:0).

На прошлых выходных в товарищеской встрече «Хераклес» раскатал ничью с ПСВ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валвейк» – 1.90

Ничья – 3.65

Победит «Хераклес» – 3.85

Победит «Валвейк» с форой -1.5 гола – 3.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 – 2.16

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

В двух матчах из пяти последних «Валвейк» уступил своим соперникам

За такой же период «Хераклес» проиграл в трёх встречах.

Прогноз

Команды находятся примерно на одном уровне, поэтому ничейный исход не кажется маловероятным в предстоящем футбольном поединке. Компания Pinnacle в будущей встрече ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.65.