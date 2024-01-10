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«Портимоненсе» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:49
«Портимоненсе» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Портимоненсе» – «Фаренсе», который состоится 12 января 2024 года

«Портимоненсе»

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Портимоненсе», чтобы оценить шансы команды в предстоящем поединке с «Фаренсе». В трёх крайних матчах «чёрно-белые» потерпели поражения от своих оппонентов. С разницей в три гола «Морейренси» выиграл у «Портимоненсе» в рамках матча 14-го тура чемпионата (5:2). Со счётом 2:1 «Спортинг» взял верх над «чёрно-белыми» в гостях.

На прошлых выходных «Портимоненсе» проиграл на выезде команде «Риу Аве со счётом 0:2.

„Фаренсе“

„Алгарвские Львы“ на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают седьмую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием „Фаренсе“ за последнее время. Нулевую ничью раскатали „львы“ с командой „Эштрела“ в рамках матча 14-го тура Примейра-лиги. В сухую, пропустив четыре гола, „Фаренсе“ проиграло „эшторильцам“ в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных с минимальным счётом „Алгарвские Львы“ одержали победу над клубом „Жил Висенте“.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит „Портимоненсе“ – 2.50
  • Ничья – 3.35
  • Победит „Фаренсе“ – 2.75
  • Победит „Портимоненсе“ с форой -1.5 гола – 4.55
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.90
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

  • Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
  • Четыре поражения потерпели „чёрно-белые“ в пяти последних встречах
  • За такой же период „львы“ уступили в двух поединках.

Прогноз

Даже в гостях „львы“ могут вполне взять верх над „Портимоненсе“. С коэффициентом 2.75 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу „Фаренсе“. Не без труда, но гости могут увезти три очка из Портимана.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Фаренсе
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:15
Обычно эти команды показывают результативный футбол. Поэтому непонятно почему одинаковые кэфы на Тб и Тм.
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