«Портимоненсе» – «Фаренсе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Портимоненсе» – «Фаренсе», который состоится 12 января 2024 года

«Портимоненсе»

«Чёрно-белые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Портимоненсе», чтобы оценить шансы команды в предстоящем поединке с «Фаренсе». В трёх крайних матчах «чёрно-белые» потерпели поражения от своих оппонентов. С разницей в три гола «Морейренси» выиграл у «Портимоненсе» в рамках матча 14-го тура чемпионата (5:2). Со счётом 2:1 «Спортинг» взял верх над «чёрно-белыми» в гостях.

На прошлых выходных «Портимоненсе» проиграл на выезде команде «Риу Аве со счётом 0:2.

„Фаренсе“

„Алгарвские Львы“ на данный момент в турнирной таблице чемпионата Португалии занимают седьмую строчку. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием „Фаренсе“ за последнее время. Нулевую ничью раскатали „львы“ с командой „Эштрела“ в рамках матча 14-го тура Примейра-лиги. В сухую, пропустив четыре гола, „Фаренсе“ проиграло „эшторильцам“ в позапрошлом туре чемпионата.

На прошлых выходных с минимальным счётом „Алгарвские Львы“ одержали победу над клубом „Жил Висенте“.

Котировки БК Pinnacle

Победит „Портимоненсе“ – 2.50

Ничья – 3.35

Победит „Фаренсе“ – 2.75

Победит „Портимоненсе“ с форой -1.5 гола – 4.55

Тотал голов больше 2.5 – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели „чёрно-белые“ в пяти последних встречах

За такой же период „львы“ уступили в двух поединках.

Прогноз

Даже в гостях „львы“ могут вполне взять верх над „Портимоненсе“. С коэффициентом 2.75 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу „Фаренсе“. Не без труда, но гости могут увезти три очка из Портимана.