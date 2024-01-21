«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Бешикташ» – «Адана Демирспор», который состоится 23 января 2024 года

«Бешикташ»

«Чёрные орлы» в турнирной таблице чемпионата Турции занимают на текущий момент четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с командой из Аданы. Со счётом 3:0 «Бешикташ» дома выиграл у «Карагюмрюка» в рамках матча 20-го тура Суперлиги. В сухую, забив четыре гола, «чёрные орлы» одержали уверенную победу над «Эюпспором» в 1/16 Кубка Турции.

20 января со счётом 0:4 «Бешикташ» потерпел поражение от «Пендикспора».

«Адана Демирспор»

Шестую строчку турнирной таблицы Суперлиги занимают на сегодняшний день «синие». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В позапрошлом туре с минимальным счётом «Адана Демирспор» уступил «Ризеспору». После серии пенальти «синие» проиграли команде «24 Эрзинджанспор» в 1/16 Кубка Турции (2:3).

В прошлом туре чемпионата «Адана Демирспор» сыграл вничью с «Анкарагюджю» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бешикташ» – 1.76

Ничья – 4.10

Победит «Адана Демирспор» – 4.20

Победит «Бешикташ» с форой -1.5 гола за игру – 2.77

Тотал голов больше 3.5 – 2.29

Тотал голов меньше 3.5 – 1.60

Статистика

Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру

Пять побед одержали «чёрные орлы» в пяти последних матчах

За такой же период «Адана Демирспор» выиграл только в одной встрече.

Прогноз

С коэффициентом 1.76 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Бешикташа». Свои три очка «чёрные орлы» возьмут в предстоящей встрече с командой «Адана Демирспор».