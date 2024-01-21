«Бешикташ» – «Адана Демирспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Суперлиги чемпионата Турции «Бешикташ» – «Адана Демирспор», который состоится 23 января 2024 года
«Бешикташ»
«Чёрные орлы» в турнирной таблице чемпионата Турции занимают на текущий момент четвёртое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-белых», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с командой из Аданы. Со счётом 3:0 «Бешикташ» дома выиграл у «Карагюмрюка» в рамках матча 20-го тура Суперлиги. В сухую, забив четыре гола, «чёрные орлы» одержали уверенную победу над «Эюпспором» в 1/16 Кубка Турции.
20 января со счётом 0:4 «Бешикташ» потерпел поражение от «Пендикспора».
«Адана Демирспор»
Шестую строчку турнирной таблицы Суперлиги занимают на сегодняшний день «синие». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием команды за последнее время. В позапрошлом туре с минимальным счётом «Адана Демирспор» уступил «Ризеспору». После серии пенальти «синие» проиграли команде «24 Эрзинджанспор» в 1/16 Кубка Турции (2:3).
В прошлом туре чемпионата «Адана Демирспор» сыграл вничью с «Анкарагюджю» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бешикташ» – 1.76
- Ничья – 4.10
- Победит «Адана Демирспор» – 4.20
- Победит «Бешикташ» с форой -1.5 гола за игру – 2.77
- Тотал голов больше 3.5 – 2.29
- Тотал голов меньше 3.5 – 1.60
Статистика
- Три очные встречи команд завершились исходом тотал больше 4.5 мячей за игру
- Пять побед одержали «чёрные орлы» в пяти последних матчах
- За такой же период «Адана Демирспор» выиграл только в одной встрече.
Прогноз
С коэффициентом 1.76 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на победу «Бешикташа». Свои три очка «чёрные орлы» возьмут в предстоящей встрече с командой «Адана Демирспор».