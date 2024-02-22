«Кристал Пэлас» – «Бёрнли»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 26-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Бёрнли», который состоится 24 февраля 2024 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Англии находятся на пятнадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «орлов» за последнее время. С разницей в три гола «Кристал Пэлас» на выезде проиграл «чайкам» из Брайтона в матче 23-го тура Премьер-лиги. Со счётом 1:3 «стекольщики» дома уступили лондонским «пенсионерам» в следующем туре Премьер-лиги.

19 февраля в Ливерпуле «Кристал Пэлас» раскатал ничью с местными «ирисками» (1:1).

«Бёрнли»

Предпоследнюю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимают на сегодняшний день «бордовые». Рассмотрим недавние матчи с участием «Бёрнли», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «орлами» из Кройдона. В текущем году «бордовые» пока не выигрывали. На своём поле со счётом 2:2 «Бёрнли» сыграл вничью с «дачниками» из Фулема в 23-ем туре чемпионата Англии. С разницей в два гола «бордовые» потерпели поражение от «красных» из Ливерпуля в следующем туре АПЛ (1:3).

В сухую, забив пять мячей, «канониры» взяли верх над «Бёрнли» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.05

Ничья – 3.59

Победит «Бёрнли» – 3.98

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 – 1.78

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «стекольщики» в десяти последних матчах

За аналогичный период «бордовые» обыграли своих оппонентов только в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.05 на победу команды «Кристал Пэлас». В недавнем матче в ноябре месяце прошлого года «орлы» выиграли в гостях у «бордовых» из Бёрнли. На своём поле в предстоящем футбольном поединке «стекольщики» также должны справиться с гостями.