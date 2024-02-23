«Шелбурн» – «Шемрок Роверс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (23 февраля 2024)

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сегодня, 03:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 2-го тура Премьер-дивизиона чемпионата Ирландии «Шелбурн» – «Шемрок Роверс», который состоится 23 февраля 2024 года

«Шелбурн»

«Красные» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Ирландии находятся на восьмой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Шелбурна» за последнее время. С разницей в пару мячей «красные» взяли верх над «Атлоном» в товарищеской встрече (3:1). Со счётом 2:0 «Шелбурн» обыграл команду «Корк Сити» также в товарищеском матче.

16 февраля ничью раскатали «красные» с «Уотерфордом» в рамках матча 1-го тура Премьер-дивизиона.

«Шемрок Роверс»

Шестое место занимают «зелёно-белые» в турнирной таблице Премьер-дивизиона. Вспомним недавние матчи с участием «Шемрока», чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей встречи с «красными». С общим счётом 4:1 по сумме двух товарищеских встреч «Шемрок Роверс» выиграл у команды «Лонгфорд Таун». В финальном матче Суперкубка Ирландии «Роверсы» обыграли «святош» (3:1).

В матче 1-го тура нового сезона «Обручи» дома сыграли вничью с «Дандолком».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шелбурн» – 4.26

Ничья – 3.40

Победит «Шемрок Роверс» – 1.92

Победит «Шемрок Роверс» с форой -1.5 гола – 3.48

Тотал голов больше 2.5 – 2.33

Тотал голов меньше 2.5 – 1.61

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились вничью

Шесть побед одержали «красные» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Шемрок» взял верх над своими соперниками в семи встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать в предстоящем матче ставку с коэффициентом 1.92 на победу «Шемрока». От действующего чемпиона Ирландии ждут победу, и он не огорчит своих поклонников.